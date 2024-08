Aaron Rodgers: Der Oppenheimer des Fußballs – Führungsstärke bei den New York Jets

von SPORT1-AI 04.08.2024 • 14:10 Uhr Aaron Rodgers, der als „Oppenheimer des Fußballs“ bezeichnet wird, zeigt bei den New York Jets Führungsstärke und fordert hohe Standards im Training.

FLORHAM PARK, N.J. – In der Welt der New York Jets sorgt Aaron Rodgers für Aufsehen. Der viermalige MVP und Super-Bowl-Champion, von seinem Teamkollegen Tyler Conklin als „Oppenheimer des Fußballs“ bezeichnet, zeigt im Training eine kurze Zündschnur. Rodgers, der in seinem zweiten Jahr bei den Jets ist, macht keinen Hehl daraus, seine Meinung zu äußern, wenn auf dem Trainingsfeld Fehler passieren. Diese Führungsqualität hat den Jets lange gefehlt, nachdem sie sechs Jahre mit den jungen und zurückhaltenden Quarterbacks Sam Darnold und Zach Wilson verbracht haben.

Ein Vergleich mit Brady und Manning

Trainer Robert Saleh vergleicht Rodgers' feurige Mentalität mit der von Peyton Manning und Tom Brady: „Die Erwartung und der Standard sind hoch. Als Quarterback versucht er, auf einem bestimmten Effizienzniveau zu arbeiten, was bedeutet, dass die Leute um ihn herum auf demselben Niveau effizient sein müssen. Wenn er das Gefühl hat, dass dies nicht der Fall ist, äußert er seine Meinung.“

Rodgers selbst gibt zu, dass er als junger Spieler noch explosiver war, zeigt sich aber nach wie vor leidenschaftlich in intensiven Gesprächen mit Wide Receiver Garrett Wilson und Center Joe Tippmann. „Manchmal muss man das tun“, sagt Rodgers über seine strengen Anweisungen an Tippmann, den er trotz eines „Bro-Hugs“ zu Beginn jedes Trainings hart kritisiert.

Während Haason Reddicks Holdout den Jets die Möglichkeit gibt, ihre Tiefe in der Defensive zu zeigen, bleibt die Frage um Will McDonald IV offen. Der ehemalige Erstrundenpick, der als Rookie nur 192 defensive Snaps spielte, hat nicht das erwartete Gewicht zugelegt. Coach Saleh bestätigt, dass McDonald immer noch bei 236 Pfund liegt und möglicherweise zu leicht ist, um ein effektiver Every-Down-Spieler zu sein. Die Jets verteidigen ihn jedoch und betonen, dass er an Stärke gewonnen habe.

Garrett Wilson im Slot

Die Jets planen, Garrett Wilson häufiger im Slot einzusetzen. In der vergangenen Saison machte Wilson 42% seiner Receptions aus dieser Position, ein Anstieg im Vergleich zu 2022. Wilson hat sich Tapes von Davante Adams angesehen, der in einem ähnlichen System bei den Green Bay Packers große Zahlen im Slot auflegte.

Wilson hat eine Bemerkung von San Francisco 49ers Cornerback Charvarius Ward bemerkt, der in einem Interview so tat, als kenne er Wilsons Namen nicht. „Ich habe es gesehen. Das ist cool“, sagte Wilson. „Ich habe noch nichts erreicht. Ich freue mich darauf, die Gelegenheit zu haben, es ihnen zu zeigen.“

Fehlende Schiedsrichter

Eine der ungewöhnlichsten Beobachtungen im Trainingslager der Jets ist das Fehlen von Schiedsrichtern. In den letzten Jahren waren lokale High-School-Schiedsrichter ein fester Bestandteil des Trainings, um eine spielähnliche Atmosphäre zu schaffen. Angesichts der Strafenprobleme der Jets – sie führten die Liga mit 150 Strafen an – scheint dies eine verpasste Gelegenheit zu sein. „Kein besonderer Grund“, sagte Saleh. „Wir sprechen bereits über Strafen und überprüfen sie mit den Jungs im Filmraum.“

Mit der Entscheidung von Tarik Cohen, sich zurückzuziehen, setzt sich das Backfield der Jets aus jungen Spielern zusammen: Breece Hall (23), Braelon Allen (20), Davis (22), Abanikanda (21) und Xazavian Valladay (26).

Wichtige Arbeit für Rodgers

Die Washington Commanders werden am Donnerstag für ein gemeinsames Training bei den Jets sein, vor dem Preseason-Spiel am Samstag im MetLife Stadium. Trainer Saleh plant, Rodgers in der Preseason nicht spielen zu lassen, um Verletzungen zu vermeiden. „Neu für mich“, sagte Rodgers überrascht, zeigte sich aber offen für Salehs Entscheidung.

Middle Linebacker C.J. Mosley hat in dieser Saison mehr Freiheit, Spielzüge an der Line of Scrimmage zu ändern. Diese Verantwortung hat sich im Laufe der Jahre entwickelt, da das Trainerteam volles Vertrauen in seine Fähigkeiten gewonnen hat. „Es gibt nichts Besseres, als zu sehen, wie einer meiner Audibles zu einem großen Spiel führt“, sagte Mosley.