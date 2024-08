Aaron Rodgers glänzt im Jets-Training: Beeindruckende Rückkehr nach Achillessehnenriss

von SPORT1-AI 04.08.2024 • 09:42 Uhr Aaron Rodgers beeindruckt im Jets-Training nach Achillessehnenriss. Coach Saleh lobt seine Leistung: „Er sieht aus, als hätte er nie eine Verletzung gehabt.“

FLORHAM PARK, N.J. – Nach neun Trainingseinheiten im Camp, darunter ein 90-minütiges, internes Scrimmage am Samstag bei drückender Hitze, hat Quarterback Aaron Rodgers von den New York Jets alle Zweifel an seiner Rückkehr nach einer schweren Verletzung ausgeräumt. „Er sieht aus, als hätte er nie eine Auszeit gehabt“, sagte Coach Robert Saleh nach dem Scrimmage.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zurück nach Achillessehnenriss

Der 40-jährige Rodgers, fast 11 Monate nach seiner Operation, hat im Camp keine einzige Wiederholung verpasst. Das Scrimmage am Samstag war die bisher intensivste Belastung des Sommers, da die von Rodgers geführte Offensive 42 Spielzüge über vier Ballbesitze absolvierte, einschließlich eines Zwei-Minuten-Drills am Ende der Einheit. Er spielte hauptsächlich aus der Pocket, zeigte aber auch bei einigen Spielzügen, dass er sich in Bewegung setzen und präzise Pässe werfen kann. Von den Folgen seiner Achillessehnenverletzung, die er sich im vierten Spielzug der Saison 2023 zugezogen hatte, war nichts zu sehen. "Er ist ein beeindruckender Typ", sagte Saleh. "Er ist aus gutem Grund ein Hall of Famer."

Rückkehr ohne Einschränkungen

Rodgers unterzog sich am 13. September letzten Jahres einer Operation und kehrte spät in der Saison ins Training zurück – er fungierte als Scout-Team-Quarterback –, was ihm laut eigener Aussage die Grundlage für diese Saison lieferte. Im Frühjahr wurde er ohne Einschränkungen für das Training freigegeben. Zu Beginn des Camps sagte Rodgers, er sei zu 95 Prozent wieder in seiner alten Form, und die letzten 5 Prozent würden im Laufe eines kompletten Trainingscamps zurückkehren.

Effiziente, aber torlose Drives

Am Samstag orchestrierte er 11- und 17-Spielzüge-Drives, die beide in einem Field Goal endeten. Er brachte 19 von 30 Pässen für 210 Yards an, darunter drei Drops und ein Clock Play. Gegen die erste Verteidigungseinheit wurde Rodgers‘ erster Drive an der 8-Yard-Linie gestoppt, als Center Joe Tippmann einen Shotgun-Snap über seinen Kopf schickte und so einen Verlust von 22 Yards verursachte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch der zweite Drive verlief vielversprechend, bis der Rookie-Runningback Isaiah Davis an der 25-Yard-Linie des Gegners einen Fumble verlor. Saleh zeigte sich beeindruckt von der Fähigkeit der Offensive, Drives aufrechtzuerhalten, und sagte, Rodgers sei "so methodisch über das Feld gegangen". Der Nachteil: Die Startformation erzielte in vier Ballbesitzen keinen Touchdown und musste sich mit drei Field Goals begnügen. Das letzte Field Goal, ein 30-Yarder von Austin Seibert, war der "Game Winner". Es wurde durch einen 20-Yard-Back-Shoulder-Pass auf Wide Receiver Allen Lazard vorbereitet.

Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison

Die Jets setzen große Hoffnungen auf Rodgers, um ein Team zu führen, das sie für meisterschaftsfähig halten. Ohne Rodgers war das Team in der letzten Saison verloren, da die Offensive ligaweit nur 18 Touchdowns erzielte. Am Samstag erzielte das einzige Touchdown-Passspiel ein 23-Yard-Pass von Tyrod Taylor auf Wide Receiver Jason Brownlee. Die Jets eröffnen die Preseason nächsten Samstag gegen die Washington Commanders, die sie am Donnerstag in einem gemeinsamen Training in Florham Park treffen.

Unklarheit über Rodgers' Einsatz in der Preseason

Ob Rodgers in der Preseason spielen wird, bleibt abzuwarten. Saleh hat gesagt, sein "Instinkt" sei es, Rodgers in allen drei Spielen an der Seitenlinie zu lassen. Rodgers war überrascht über diese Aussage von Saleh in einer Pressekonferenz und meinte, sie hätten das noch nicht besprochen. "Neu für mich", sagte Rodgers. Rodgers, der in der letzten Preseason zwei Serien (im dritten Spiel) spielte, sagte, er sei offen für alles, was Saleh entscheidet.

Verletzungsupdate