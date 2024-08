Colin Kaepernick: Keine NFL-Rückkehr – Coaching-Rolle bei den Chargers in Aussicht

Colin Kaepernick kehrt vorerst nicht in die NFL zurück. Coach Jim Harbaugh bietet ihm eine Rolle im Trainerstab der Los Angeles Chargers ab nächstem Jahr an.

Harbaugh, der Kaepernick von 2011 bis 2014 bei den San Francisco 49ers trainierte, erzählte USA Today Sports Anfang dieser Woche, dass er Kaepernick kurz nach seiner Ernennung zum Coach am 24. Januar kontaktiert habe, um ihn in seinen Trainerstab zu holen. „Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Einfach aus dem Respekt heraus, den ich für seinen Football-Verstand und den Football-Mann, der er ist, habe,“ erklärte Harbaugh, als er gefragt wurde, warum er glaubt, dass Kaepernick ein guter Coach wäre.

„[Der verstorbene Raiders-Besitzer] Al Davis sah etwas in mir, das ihn glauben ließ, ich würde ein guter Coach sein, und ich sehe diese gleichen Qualitäten in Colin. Wenn es etwas ist, das er wählt.“

Kaepernicks NFL-Hoffnungen leben weiter

Kaepernick, der am 3. November 37 Jahre alt wird, hat seit dem 1. Januar 2017 kein NFL-Spiel mehr bestritten, nachdem er während der Nationalhymne auf der Seitenlinie kniete, um gegen soziale Ungerechtigkeit und Polizeigewalt zu protestieren. Dennoch hat Kaepernick weiterhin die Hoffnung, wieder zu spielen. Er sagte gegenüber "Sky Sports News" während der jüngsten Olympischen Spiele in Paris, dass er weiterhin trainiere. "Es ist etwas, für das ich mein ganzes Leben trainiert habe, also wieder auf das Feld zurückzukehren, wäre ein großer Moment, ein großes Ziel für mich," sagte Kaepernick. "Ich denke, ich könnte einem Team viel bringen und ihnen helfen, eine Meisterschaft zu gewinnen."

Erfolge und Rückschläge

Harbaughs vertraute Gesichter bei den Chargers

Harbaugh hat drei Spieler, die er in San Francisco trainierte, in seinem Chargers-Trainerstab – NaVorro Bowman, Jonathan Goodwin und Will Tukuafu. Mike Iupati und Delanie Walker waren während des Trainingslagers Coaching-Assistenten, während Dashon Goldson in dieser Saison als Coaching-Praktikant fungiert. Greg Roman, der von 2011 bis 2014 Kaepernicks Offensive Coordinator in San Francisco war, leitet ebenfalls die Offensive der Chargers.