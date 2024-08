Dallas Cowboys: Cornerback-Superstar fällt lange aus

Die Dallas Cowboys müssen auf ihren All-Pro Cornerback DaRon Bland für die ersten 6-8 Wochen der Saison verzichten. Grund dafür ist ein Ermüdungsbruch im linken Fuß. Bland wird sich am Montag einer Operation am fünften Mittelfußknochen unterziehen, wie eine Quelle berichtet. Der Spieler klagte nach dem letzten Training der Cowboys in Oxnard (Kalifornien) über Schmerzen.

Rekordjäger Bland muss pausieren

Noch im vergangenen Jahr führte Bland die NFL mit neun Interceptions an und stellte einen Ligarekord mit fünf Returns für einen Touchdown auf. Diese herausragenden Leistungen brachten ihm sowohl Pro Bowl als auch All-Pro Ehrungen ein. „Die gute Nachricht ist, dass er für die entscheidenden Spiele der Saison wieder da sein wird“, sagte Besitzer und General Manager Jerry Jones in der Pre-Game-Show auf 105.3 The Fan in Dallas.