Fantasy Football: Die Geheimtipps der neuen NFL-Saison

Die neue NFL-Saison steht vor der Tür - und damit beginnt auch eine neue Spielzeit für Fantasy-Football-Manager, die ein besonderes Auge auf diese Spieler werfen sollten.

Die Fantasy Football Saison steht vor der Tür und viele Manager fragen sich, welche Spieler sie in ihren Teams haben sollten. Die Fantasy-Football-Analysten von ESPN haben ihre Favoriten abseits der frühen Draft-Runden genannt. Hier sind einige Spieler, die man im Auge behalten sollte.

Aaron Jones, RB, Minnesota Vikings

Aaron Jones hat in der letzten Saison mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, doch zum Ende der Saison zeigte er, was in ihm steckt. Mit fünf aufeinanderfolgenden 100-Yard-Spielen auf dem Boden bewies er seine Klasse.

Trotz der Vorliebe der Vikings für das Passspiel, ist Jones auch im Passing Game eine Waffe. Mit seiner durchschnittlichen Draft-Position von Platz 63.3 ist er ein Schnäppchen, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Zay Flowers, WR, Baltimore Ravens

Zay Flowers hat in seiner Rookie-Saison 2023 durchschnittlich 12.9 Fantasy-Punkte pro Spiel erzielt und in vier seiner letzten fünf Spiele über 19 Punkte gemacht. Flowers hat das Potenzial, ein Breakout-Star zu werden.

Mit seiner Vision als Ballträger und seiner plötzlichen Beschleunigung kann er in der offenen Fläche dominieren. Bei einer durchschnittlichen Draft-Position als 25. Wide Receiver bietet er sowohl Wert als auch Upside.

Evan Engram, TE, Jacksonville Jaguars

Evan Engram hat in den letzten beiden Saisons als Top-5 Fantasy Tight End überzeugt. In der letzten Saison führte er alle Tight Ends in Routen, Targets und Receptions an.

Engram kann mehrere Runden nach weniger bewährten Spielern auf seiner Position gedraftet werden, was ihn zu einer einfachen Wahl am Draft-Tag macht.

Kyle Pitts, TE, Atlanta Falcons

Kyle Pitts ist eine Wette, die sich lohnen könnte. Nach zwei enttäuschenden Saisons und einer Knieverletzung ist er nun wieder fit. Mit einem neuen Quarterback und einem offensiven System, das an die Los Angeles Rams erinnert, könnte Pitts endlich sein Potenzial ausschöpfen. Er bietet die seltene Möglichkeit, über 1.000 Yards als Tight End zu erzielen.

George Pickens, WR, Pittsburgh Steelers

George Pickens hat trotz schwacher Quarterback-Leistungen in der letzten Saison als Top-30 Fantasy Wide Receiver abgeschlossen. Mit Diontae Johnson nun in Carolina, sollte Pickens mehr Chancen bekommen. Er hat das Potenzial, Top-15 Zahlen zu liefern, und das zu einem günstigen Preis.

Terry McLaurin, WR, Washington Commanders

Terry McLaurin hat in den letzten vier Jahren jeweils über 1.000 Yards erzielt, trotz mittelmäßiger Quarterback-Leistungen. Mit Kliff Kingsbury und dem dynamischen Jayden Daniels in der Offensive könnte McLaurin noch besser werden. Er bleibt der unangefochtene Nummer-1-Receiver des Teams und ist ein Schnäppchen als durchnittlich 34. Receiver in der frühen 10. Runde.

Jayden Reed, WR, Green Bay Packers

Jayden Reed hat in der letzten Saison in sieben seiner letzten acht Spiele mindestens 15 Fantasy-Punkte erzielt. Mit Christian Watsons anhaltenden Hamstring-Problemen könnte Reed in der Packers-Offensive aufblühen. Reed bietet ähnliche Produktion ohne das Risiko von verpassten Spielen.

Diontae Johnson, WR, Carolina Panthers

Diontae Johnson wird außerhalb der Top 30 Receiver gedraftet, obwohl er voraussichtlich die meisten Targets seines Teams erhalten wird. Mit einem neuen Head Coach und einem jungen Quarterback könnte Johnsons Produktion steigen. Er ist ein solider WR3 mit WR2 Upside.

Javonte Williams, RB, Denver Broncos

Javonte Williams wird in den späten Runden gedraftet, obwohl er in der letzten Saison 15. in der NFL in Gesamttouches war. Nach einer Knieverletzung im Jahr 2022 könnte Williams in dieser Saison einen Schritt nach vorne machen. Er ist einer der besten Werte auf dem Markt.

Nick Chubb, RB, Cleveland Browns

Nick Chubb kehrt von ACL- und MCL-Verletzungen zurück, doch er hat in den letzten vier vollen Saisons durchschnittlich über 1.300 Rushing Yards und 10 Touchdowns erzielt. Trotz einer niedrigen durchschnittlichen Draft-Position von 115.8 könnte Chubb ein Schnäppchen sein, wenn er früher als erwartet zurückkehrt.

