Jaylon Johnson: Enttäuschung über Auslassung aus NFL Top 100 – Bulls

von SPORT1-AI 05.08.2024 • 11:20 Uhr Jaylon Johnson von den Chicago Bears zeigt sich enttäuscht über seine Auslassung aus der NFL Top 100 Liste, trotz seiner herausragenden Saison 2023.

Die NFL Top 100 Liste sorgt jedes Jahr für hitzige Diskussionen, doch in diesem Jahr hat sie besonders bei einem Spieler der Chicago Bears für Unmut gesorgt. Cornerback Jaylon Johnson, der nach einer herausragenden Saison 2023 sowohl in das Pro Bowl Team als auch in das All-Pro Second Team gewählt wurde, zeigte sich äußerst enttäuscht über seine Auslassung aus der prestigeträchtigen Liste.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Bulls...“: Johnsons klare Worte

Auf die Frage nach seiner Meinung zur NFL Top 100 Liste antwortete Johnson am Sonntag in Lake Forest mit nur einem Wort: "Bulls---". Der Cornerback, der in der vergangenen Saison Karrierebestwerte erzielte, konnte nicht nachvollziehen, warum er nicht in die Liste aufgenommen wurde, die jährlich von NFL-Spielern gewählt wird.

Hinterfragen des Auswahlprozesses

Johnson äußerte deutliche Zweifel am Auswahlprozess und verwies auf seine Leistungen im vergangenen Jahr. "Es gibt keinen Weg, wie man Pro Bowl, All-Pro wird und nicht unter den Top 100 Spielern ist", sagte Johnson. "Ich hätte vielleicht 101 sein können, aber verdammt, [New York Jets Quarterback] Aaron Rodgers hat in der Saison nicht einmal gespielt und wurde auf Platz 92 gewählt."

Motivation für die kommende Saison

Die Auslassung von der Liste wird Johnson in der kommenden Saison zusätzlich motivieren. "Es ist respektlos, weil ich rausgehe und weiß, dass die Receiver nicht sagen können, dass ich nicht einer der besten Spieler bin, gegen die sie spielen", erklärte Johnson. "Es gibt keinen Weg, dass es 100 Spieler gibt, die besser sind. Vor allem nicht Spieler, die verletzt waren oder nur die Hälfte der Saison gespielt haben."

{ "placeholderType": "MREC" }

Bears mit nur zwei Spielern vertreten

In der diesjährigen NFL Top 100 Liste wurden nur zwei Spieler der Chicago Bears berücksichtigt: Wide Receiver Keenan Allen auf Platz 51 und Defensive End Montez Sweat auf Platz 82. Johnson, der in der letzten Saison vier Interceptions (darunter sein erster Pick-Six) und einen erzwungenen Fumble verzeichnete, unterschrieb im März eine vierjährige Vertragsverlängerung über 76 Millionen Dollar.

Johnson bleibt kämpferisch

Trotz seiner Enttäuschung bleibt Johnson kämpferisch und sieht die Auslassung als Ansporn. "Am Ende des Tages kenne ich die Wahrheit und es ist okay, ich habe noch mehr für sie", sagte Johnson. "Es gibt keinen Weg, keinen verdammten Weg. Entschuldigung für meine Sprache. Es gibt keinen Weg."