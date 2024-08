Jim Harbaugh reagiert auf NCAA-Sanktionen: Vierjährige Show-Cause-Anordnung verhängt

Der Trainer der Los Angeles Chargers, Jim Harbaugh, hat am Donnerstag Fragen zu den jüngsten Sanktionen der NCAA gegen ihn abgewehrt. Diese Sanktionen beinhalten eine vierjährige „Show-Cause“-Anordnung, die ihn bis August 2028 effektiv von den College-Athleten ausschließt.

"Ich werde mich dazu nicht weiter äußern", sagte Harbaugh. "Meine einzige Hoffnung ist, dass es eines Tages im College-Sport darum geht, was das Beste für die jungen Männer und Frauen ist, die daran teilnehmen. Das ist wirklich alles, was ich dazu zu sagen habe."

Schwere Vorwürfe der NCAA

Die NCAA erklärte, Harbaugh habe sich "unethisch verhalten, es versäumt, eine Atmosphäre der Compliance zu fördern, und gegen die Pflichten eines Cheftrainers verstoßen". Zudem habe er seine Beteiligung an den Verstößen geleugnet, obwohl die Beweise diese Vorwürfe "überwältigend" unterstützen.

Die "Show-Cause"-Anordnung bedeutet, dass jede Schule, die Harbaugh einstellen möchte, vor dem NCAA-Komitee für Verstöße erscheinen muss, um zu erklären, warum sie dies tun will. Die Anordnung trat am Mittwoch in Kraft und gilt bis zum 6. August 2028.