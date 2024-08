Justin Fields Preseason-Debüt bei den Steelers: Lichtblicke und Herausforderungen

SPORT1-AI 10.08.2024 • 09:26 Uhr Justin Fields zeigt im Preseason-Debüt für die Steelers Licht und Schatten. Trotz guter Ansätze führen zwei Fumbles und Abstimmungsprobleme zu einer 20:12-Niederlage.

PITTSBURGH – Justin Fields‘ erstes Spiel für die Pittsburgh Steelers in der Preseason am Freitagabend bot sowohl Lichtblicke als auch Herausforderungen. Trotz einiger positiver Ansätze wurde seine Leistung von zwei missglückten Snap-Übergaben überschattet. Diese Fehler trugen maßgeblich zu einer 20:12-Niederlage gegen die Houston Texans bei.

{ "placeholderType": "MREC" }

Fehlende Abstimmung kostet Punkte

„Ich denke, er hat einige gute Dinge gezeigt,“ sagte Coach Mike Tomlin. „Aber offensichtlich war er Teil der C-Q-Übergabe, und aus meiner Sicht liegt die Verantwortung dafür sowohl beim Center als auch beim Quarterback. Das hat viele gute Dinge, die in den ersten Drives passiert sind, negiert.“

Fields spielte drei Serien und brachte 5 von 6 Passversuchen für 67 Yards an, war jedoch an zwei Fumbles beteiligt und wurde zweimal gesackt. Der erste Fumble ereignete sich im Eröffnungsdrive, als die Steelers das Mittelfeld überquerten. Die missglückte Übergabe zwischen Fields und Center Nate Herbig kostete das Team 4 Yards im ersten Versuch.

„Wir haben uns selbst ins Knie geschossen,“ sagte Fields. „Fumbled Snap, ich denke, in allen drei Phasen, also können wir definitiv in diesem Teil besser sein. Und ich denke, der Snap-Teil, wir müssen einfach auf derselben Seite sein. Ich nehme das auf mich, um sicherzustellen, dass wir auf derselben Seite sind und wissen, wer in der Mitte steht oder wie wir uns anpassen müssen und was ich tun muss.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Herbig übernahm nach dem Spiel "100%" der Schuld. Nachdem Fields das Spiel verließ, beendete der Drittstring-Quarterback Kyle Allen das Spiel für die Steelers und brachte 17 von 23 Passversuchen für 193 Yards an.

Steelers treffen auf Buffalo Bills

Im nächsten Preseason-Spiel gegen die Buffalo Bills in der kommenden Woche werden die Steelers voraussichtlich einen dritten Quarterback ins Spiel bringen. Coach Tomlin sagte in der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass er erwartet, dass Russell Wilson im nächsten Spiel verfügbar sein wird. Wilson war am Freitag aufgrund einer Wadenverletzung nicht im Einsatz, weshalb Fields als Starter angekündigt wurde und unter dem Jubel der Fans auflief.

Positive Ansätze trotz Niederlage

Obwohl die frühen Drives der Steelers aufgrund der Fumbles ins Stocken gerieten, zeigte Fields dennoch Ansätze seines Spielmacherpotenzials. Er brachte seine ersten fünf Passversuche an, darunter einen 20-Yard-Pass auf Receiver Van Jefferson. „Ich hatte das Gefühl, dass ich in einem guten Rhythmus war, und ich denke, wir haben den Ball gut gespielt,“ sagte Fields.

Fields‘ einziger unvollständiger Pass war ein weiterer tiefer Ball auf Jefferson, der jedoch als außerhalb der Grenzen gewertet wurde. „Ja, ich dachte, er war im Spielfeld,“ sagte Fields.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erste Zusammenarbeit mit neuem Offensive Coordinator

Für Fields und die Offense war es auch die erste Gelegenheit, mit dem neuen Offensive Coordinator Arthur Smith zusammenzuarbeiten. Die Offense erzielte zwar nur 12 Punkte, sammelte aber 344 Yards, 19 First Downs und 109 Rushing Yards – und erzielte im Schnitt 6 Yards pro Spielzug. "Man kann ein Gefühl dafür bekommen, was Arthur denkt, wie er das Spiel angeht, wie er mit dir an der Seitenlinie kommuniziert und solche Dinge," sagte Fields. "Also war das gut, einfach mit ihm zusammen zu sein und eine echte In-Game-Erfahrung mit ihm zu haben. ... Ich denke, der gesamte Prozess verlief gut und auch die Logistik von allem lief gut."