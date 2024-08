Kein neuer Brock Purdy: Letzter NFL-Draftpick überraschend entlassen

Die New York Jets entlassen überraschend Safety Jaylen Key, den letzten Pick des NFL Draft 2024. Key absolvierte die meisten defensiven Snaps in der Preseason.

Er kam auf demselben Weg wie Brock Purdy in die NFL - doch bei ihm wird offenbar kein Märchen draus: Die New York Jets haben am Dienstag Safety Jaylen Key, den letzten Spieler, der im NFL Draft 2024 ausgewählt wurde.