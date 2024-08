Neuer Streaming-Deal um NFL fix

Mit dem NFL Game Pass können Football-Fans auch in Deutschland alle Spiele der Saison 2024/25 sehen. Nach DAZN bringt sich ein weiterer Medienpartner ins Geschäft, über den das Angebot buchbar ist.

Amazon Prime Video treibt seine große Sportoffensive voran: Der Sender übertrug in diesem Jahr erstmalig das legendäre Tennis-Turnier von Wimbledon , ab dem Herbst können sich Football-Fans auf ein Zusatzangebot freuen.

Der NFL Game Pass wird nämlich künftig auch über den Video-Streamingdienst des US-Milliardenkonzerns buchbar sein. Dabei ist die reguläre Zahlung der Game-Pass-Gebühren fällig, jedoch keine Anmeldung mehr über die NFL selbst, sondern per schnellerem Vorgang über die jeweilige Plattform. Also genauso wie es bereits Streaming-Anbieter DAZN in der vergangenen Spielzeit angeboten und auf seiner Plattform integriert hatte.