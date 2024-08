NFL: Atlanta Falcons holen Star-Verteidiger von den New England Patriots

Die Atlanta Falcons haben endlich den Pass-Rusher gefunden, den sie seit Jahren gesucht haben. Die New England Patriots traden ihren Top-Edge-Rusher Matthew Judon zu den Falcons für einen Drittrunden-Pick, wie Quellen ESPN‘s Adam Schefter am Mittwochabend mitteilten.

Judon, der am Donnerstag 32 Jahre alt wird, hat während des Trainingscamps nicht trainiert, da er auf der Suche nach einem neuen Vertrag für 2025 war. Die Falcons und Judon haben sich noch nicht auf einen Vertrag für die nächste Saison geeinigt, planen jedoch, vor Beginn der Saison daran zu arbeiten, so eine Quelle gegenüber ESPN‘s Dan Graziano.

Judons beeindruckende Karriere

Judon ist ein viermaliger Pro Bowler, der in der Saison 2022 mit 15,5 Sacks eine Karriere-Bestleistung erzielte, nachdem er in der Saison 2021 bereits 12,5 Sacks verzeichnet hatte. Er verpasste jedoch den Großteil des letzten Jahres aufgrund eines gerissenen Bizeps.

Die Falcons hatten seit Vic Beasley im Jahr 2016 keinen Spieler mehr, der zweistellige Sacks in einer Saison erzielte. Dies war auch das Jahr, in dem sie zuletzt im Super Bowl standen. Atlanta verlor Edge-Rusher Bralen Trice, einen Rookie-Drittrunden-Pick, für die Saison aufgrund einer Knieverletzung, die er letzten Freitag in einem Preseason-Spiel gegen die Miami Dolphins erlitt.

Judons Unzufriedenheit in New England

Judon befand sich im letzten Jahr seines vierjährigen, 56 Millionen Dollar schweren Vertrags, den er im März 2021 mit den Patriots unterzeichnet hatte. Er sollte ein Grundgehalt von 6,5 Millionen Dollar verdienen, was er als unangemessen für seinen Wert betrachtete. Die Parteien konnten keine Einigung erzielen, und am 29. Juli äußerte Judon offen seine Frustration beim ersten Full-Pads-Training der Patriots im Trainingslager. Er erschien ohne Pads auf dem Feld und beobachtete seine Teamkollegen, während er auf einem umgedrehten Mülleimer saß.

Judon hatte ein scheinbar lebhaftes Gespräch mit dem neuen Head Coach Jerod Mayo, bevor er das Feld verließ und später zurückkehrte, um mit dem Executive Vice President of Player Personnel Eliot Wolf und dem Director of Player Personnel Matt Groh zu sprechen. Judon verpasste zwei Trainingseinheiten, bevor er zum Team zurückkehrte. Mayo sagte am Dienstag, dass Judon "einen großartigen Job im Meeting-Raum gemacht und alles getan hat, was wir von ihm verlangt haben. Er erfüllt alle Erwartungen."