NFL: Entscheidung um Kult-Quarterback gefallen

SPORT1 19.08.2024 • 12:37 Uhr Gardner Minshew wird für die Las Vegas Raiders als Spielmacher Nummer eins in die Saison starten. Der Kult-Quarterback setzt sich im internen Konkurrenzkampf durch und will seine nächste Chance in der NFL nutzen.

Gardner Minshew erhält seine nächste Chance in der NFL! Wie der neue Headcoach der Las Vegas Raiders, Antonio Pierce, am Sonntag bekannt gab, wird der 28-Jährige als Nummer eins in die Saison starten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Minshew, der sich in der Offseason als Free Agent den Raiders anschloss, konnte sich im Duell mit Aidan O‘Connell durchsetzen, der 2023 von der Franchise gedraftet wurde und daraufhin in zehn Spielen als Starter auflief.

„Es sind viele Dinge hineingeflossen“, erklärte Pierce die Entscheidung laut ESPN und führte aus: „Es basierte nicht nur aufgrund des letzten Spiels. Es gibt viele Faktoren. Wir haben also das Gefühl, dass Gardner uns die beste Gelegenheit bietet, einen guten Start hinzulegen. Wir unterstützen ihn, unser Team steht dahinter, unsere Mitarbeiter stehen dahinter, die Organisation steht dahinter.“

Erfahrener Minshew überzeugt mit Führungsqualitäten

Das ausschlaggebende Kriterium sei letztlich die Erfahrung des 28-Jährigen gewesen, der bereits fünf Spielzeiten in der NFL absolvierte. Minshew hatte am 14. März einen Vertrag über zwei Jahre und 25 Millionen US-Dollar bei den Raiders unterzeichnet und sich somit als Starter beworben.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Seine Persönlichkeit ist ansteckend, seine Energie ist ansteckend, seine Führungsqualitäten sind ansteckend“, schwärmte Pierce und merkte an: „Dinge, die verbessert werden können, sind seine Fußarbeit in der Pocket und das Befolgen des Plans.“

Bereits nach der 12:27-Niederlage gegen die Dallas Cowboys hatte sich Minshew optimistisch gezeigt. „Ich denke, wir haben beide eine großartige Arbeit geleistet, einige großartige Bälle gespielt und es dem Coach überlassen, eine schwere Entscheidung zu treffen“, meinte er mit Blick auf den Konkurrenzkampf und blickte voraus: „Ich bin super optimistisch, was wir als Team in diesem Jahr erreichen können, und freue mich einfach auf dieses Jahr im Allgemeinen.“

Publikumsliebling, Kult-Quarterback und Wandervogel

In seinen ersten fünf Jahren in der NFL erlebte Minshew Höhepunkte und Tiefschläge. In seiner Rookie-Saison 2019 profitierte er von einer Verletzung des eigentlichen Starters Nick Foles und verhinderte anschließend den zweiten 0:3-Start der Jacksonville Jaguars innerhalb von drei Jahren.

Mit 13 vollständigen Pässen in Folge und einer Passquote von 88 Prozent spielte sich Minshew schnell in die Herzen vieler Fans. Zum Kult-Quarterback wurde er allerdings vor allem durch seine Erscheinung auf und neben dem Feld.

{ "placeholderType": "MREC" }

Minshew lieferte sich Ringeinlagen mit riesigen Fischen, schlenderte beim Feiern einen ganzen Abend lang mit einer großen Whiskeyflasche im Hosenbund durch die Nacht und klebte seinem College-Coach während eines TV-Interviews einen Fake-Schnurrbart ins Gesicht.

Dazu sorgten sein eigener Schnurrbart und seine ikonischen Frisuren dafür, dass Fans auf der Tribüne häufig mit falschen Schnurrbärten und seinem charakteristischen Stirnband erscheinen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Erster Start in Woche eins seit 2020

Sportlich gesehen, ging es für Minshew in den vergangenen Jahren jedoch eher bergab. Letztmals starten durfte er zum Saisonauftakt in die Spielzeit 2020. Es folgten lediglich ein Sieg und sieben Niederlagen, ehe Minshew aufgrund einiger Verletzungen pausieren musste.

In den folgenden zwei Spielzeiten kam Minshew nicht über die Rolle des Ersatzmanns bei den Philadelphia Eagles hinaus, zu denen er 2021 getradet wurde.

2023 absolvierte Minshew erstmals wieder 13 Spiele als Starter, nachdem er zuvor einen Einjahresvertrag bei den Indianapolis Colts unterschrieben hatte und dort den verletzten Rookie Anthony Richardson ersetzen musste.