NFL: Hollywood fällt aus! Rückschlag für Chiefs und Mahomes

Brown hatte sich bei der ersten Offensivaktion der Chiefs in der Preseason die Schulter ausgekugelt. Die Chiefs hatten sich bereits Anfang der Woche darauf eingestellt, ohne Brown in das Spiel zu gehen, als sie sieben Wide Receiver in ihrem aktiven Kader behielten.

Starke Receiver-Riege trotz Ausfall

Rookie Xavier Worthy im Fokus

„Einer, der unbekannt ist, ist Worthy, da er noch kein echtes NFL-Spiel gespielt hat, außer einem Preseason-Spiel und im Training“, sagte Reid. „Aber was ich gesehen habe, ist, dass sie eine ziemlich gute Sache am Laufen haben und wir werden sehen, wie es läuft, wenn es hier schnell und heftig zur Sache geht.“

„Er hat viel Zeit mit Pat und den Receivern, den Veteranen, verbracht, um herauszufinden, was Pat von ihm erwartet oder wo er sein muss oder was die Trainer von ihm verlangen. Er hat keine Angst zu fragen und war bereit, alles auszuprobieren. Ob es eine Innenroute, eine dieser mittleren Routen oder lange Routen sind, er war sehr bereit, sich einzubringen. Ich mag, was ich gesehen habe. Wie bei jedem Rookie, der in diese Sache kommt, will man sehen, wie sie sich in den Spielen schlagen, aber man würde denken, dass [Worthy] wahrscheinlich gut abschneiden wird.“