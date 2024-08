NFL: Packers holen neun Quarterback

Die Green Bay Packers haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Quarterback Malik Willis gesichert. Am Montag tauschten die Packers einen Siebtrunden-Pick im Draft 2025 mit den Tennessee Titans gegen Willis, wie ESPN ‘s Adam Schefter berichtete. Willis soll in der kommenden Saison als Backup für Jordan Love fungieren.

LaFleur deutete bereits Wechsel an

Bereits nach dem letzten Vorbereitungsspiel am Samstag hatte Packers-Coach Matt LaFleur angedeutet, dass der Backup-Quarterback möglicherweise nicht aus dem aktuellen Kader stammen könnte. „Wir werden sehen“, sagte LaFleur auf die Frage, ob die Optionen hinter Love ausreichend seien. „Es gab einige wirklich gute Momente und dann gab es Dinge, die wir unbedingt besser machen müssen. Und dann werden wir alles evaluieren, was uns zur Verfügung steht.“

Sommerlicher Wettbewerb ohne klaren Sieger

Den Sommer über hatten sich der Zweitjahresprofi Sean Clifford und der Rookie Michael Pratt um den Posten des Backup-Quarterbacks duelliert. Clifford, der letztes Jahr in der fünften Runde gedraftet wurde, und Pratt, der in diesem Jahr in der siebten Runde kam, konnten beide zwar einige gute Szenen zeigen, aber keiner von ihnen überzeugte genug, um das Vertrauen der Packers zu gewinnen, dass sie Spiele gewinnen könnten, falls Love ausfallen sollte.