NFL: Patriots schaffen Klarheit

SPORT1-AI 31.08.2024 • 21:22 Uhr Jacoby Brissett kehrt als Starting Quarterback zu den Patriots zurück. Nach Stationen bei Colts, Dolphins und Browns will der Veteran in New England durchstarten.

Jacoby Brissett stand am Donnerstag vor seinem Spind, als die Türen aufgingen und Reporter auf ihn zustürmten, um ihn mit ihren Mikrofonen und Kameras zu umringen. Der 31 Jahre alte Veteran hat solche Szenen schon oft erlebt – sowohl als gefeierter Quarterback als auch als enttäuschter Ersatzmann.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch diesmal war es etwas Besonderes: New England Patriots Coach Jerod Mayo hatte ihn zum Starting-Quarterback ernannt, vor dem Rookie Drake Maye, dem Nummer drei Pick des diesjährigen Drafts.

„Es ist nichts, was ich als selbstverständlich ansehe“, sagte Brissett. „Ich bin aufgeregt. Es war viel Arbeit, lange Tage und Nächte, um an diesen Punkt zu gelangen.“

Brissetts lange Reise durch die NFL

Brissetts lange Reise durch die NFL, mit Stationen bei den Colts, Dolphins, Browns und Commanders, hat ihn zurück zu den Patriots geführt, wo seine Karriere 2016 begann. Damals war er die dritte Option hinter Tom Brady und Jimmy Garoppolo. Am 8. September wird er den ersten Snap der Saison gegen die Cincinnati Bengals nehmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Brissett ist kein Fremder im Kampf um seinen Job. An jeder Station seiner Karriere musste er sich beweisen. Mit der Unterstützung seines Mentors und NFL-Hall-of-Fame Coach Bill Parcells, Berater Abe Elam und durch Therapie hat Brissett seine Karriere aufrechterhalten können.

Von den 15 Quarterbacks, die im 2016er Draft ausgewählt wurden, sind nur noch sechs in der NFL aktiv, darunter Jared Goff, Carson Wentz und Dak Prescott.

Brissett? „Er ist ein Ass“

Patriots Offensive Coordinator Alex Van Pelt und Quarterbacks Coach T.C. McCartney, die ihn bereits 2022 in Cleveland trainierten, sind zwei seiner größten Unterstützer. „Er ist ein Ass, daran besteht kein Zweifel“, sagte Van Pelt. „Deshalb ist er hier – wegen der Person, die er ist, dem Anführer, der er ist, und dem Spieler, der er ist. Er hat die volle Kontrolle über diese Offense.“

Parcells, der von 1993 bis 1996 Coach der Patriots war, kennt Brissett seit dessen Highschool-Zeit und hat ihn stets unterstützt. „Nach jedem Spiel, das ich in meiner Karriere gespielt habe, hat Parcells mich angerufen“, sagte Brissett. „Der Typ ist ein Hall-of-Famer, einer der besten Coaches aller Zeiten. Ich scherze immer, dass er wie mein Großvater ist.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Brissetts Karriereweg spiegelt wider, was Parcells ihm immer gesagt hat: „Du wirst nie jemandes Lieblingspick sein. Du wirst nie jemandes Nr. 1 sein.“ Diese Erkenntnis traf ihn besonders 2017, als er zu den Colts für Wide Receiver Phillip Dorsett getradet wurde. Trotz der Anwesenheit von Franchise-Quarterback Andrew Luck blieb Brissett vier Jahre bei den Colts und übernahm sogar die Startrolle, als Luck verletzungsbedingt ausfiel.

30-Millionen-Dollar-Vertrag in der NFL, doch (kein) Luck

„Ich bin in Indy erwachsen geworden“, sagte Brissett. „Es war der Ort, an dem sich vieles in meinem persönlichen Leben veränderte. Dort habe ich meine Therapeutin kennengelernt.“

Nach Lucks Rücktritt 2019 unterschrieb Brissett einen 30-Millionen-Dollar-Vertrag, doch er fühlte sich nicht glücklich. Gespräche mit der Teamberaterin Elizabeth White halfen ihm, seine Gefühle zu verarbeiten und sich sowohl persönlich als auch beruflich weiterzuentwickeln.

Nach einem Jahr bei den Dolphins, in dem er sich erneut enttäuscht fühlte, fand Brissett in Cleveland wieder Freude am Spiel. Dort spielte er 2022 in 16 Spielen und erzielte das achtbeste Quarterback-Rating der NFL. „Alles, was ich hörte, war ‚Du wirst eine Chance bekommen zu spielen.‘ Das war alles, was ich brauchte“, sagte er.

Neue Chance in New England

2023 unterschrieb Brissett einen Einjahresvertrag bei Washington, fühlte sich jedoch erneut benachteiligt, als Sam Howell zum Starter ernannt wurde. Nun ist er zurück bei den Patriots und freut sich, mit vertrauten Gesichtern wie Van Pelt und McCartney zu arbeiten. „Ich wollte einfach nur bei jemandem sein, dem ich vertrauen kann“, sagte er.

Brissett, der von Tom Brady als Mentor profitierte, möchte nun eine ähnliche Rolle für den Rookie Drake Maye übernehmen. „Er hat großartige Fortschritte gemacht“, sagte Brissett. „Ich freue mich auf seine Zukunft.“ Nachdem Mayo ihn zum Starter ernannt hatte, bot Maye seine Unterstützung an. „Was auch immer er von mir braucht, ich werde dasselbe für ihn tun“, sagte Brissett.

{ "placeholderType": "MREC" }