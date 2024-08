Patriots treffen Quarterback-Entscheidung!

SPORT1-AI 29.08.2024 • 14:59 Uhr Die New England Patriots gehen mit einem erfahrenen Starting-Quarterback in die neue NFL-Saison. Ihr Rookie muss sich demnach erstmal hinten anstellen.

Der Head Coach der New England Patriots, Jerod Mayo, hat sich entschieden: Jacoby Brissett wird als Starting-Quarterback in die neue NFL-Saison gehen. Damit setzte sich der erfahrene Spielmacher gegen den aufstrebenden Rookie Drake Maye durch, der als Nummer-3-Pick im diesjährigen Draft große Erwartungen weckte.

Erfahrung versus Talent

„Ich habe entschieden, dass Jacoby Brissett unser Starting-Quarterback in dieser Saison sein wird“, verkündete Mayo am Donnerstag. „Als Organisation stehen wir zu 100 Prozent hinter Jacoby.“ Brissett, der das gesamte Frühjahr und Trainingslager als Starter agierte, konnte sich letztlich gegen Maye durchsetzen, obwohl dieser in den letzten zwei Wochen stark aufholte.

Mayo erklärte, dass Mayes Leistung in den letzten Wochen beeindruckend war und die Lücke zwischen den beiden Quarterbacks fast geschlossen hatte. Dennoch gab Brissetts Erfahrung in der Offense der Patriots den Ausschlag. „Ich denke, es ist wichtig zu bedenken, dass das, was heute gut für das Team ist, in ein paar Wochen vielleicht nicht mehr gut ist“, sagte Mayo. „Die Herausforderung besteht darin, jedes Spiel gewinnen zu wollen, aber gleichzeitig etwas Besonderes aufzubauen.“

Schlaflose Nächte für Patriots-Coach Mayo

Die Entscheidung fiel Mayo nicht leicht. „Ich habe schlaflose Nächte wegen dieser Entscheidung gehabt“, gab er zu. Letztlich war es jedoch seine Entscheidung, die nach intensiven Gesprächen mit dem neuen Offensive Coordinator Alex Van Pelt getroffen wurde.

Van Pelt, der zuvor bei den Cleveland Browns arbeitete, betonte die Bedeutung von Brissetts Erfahrung. „Es gibt bestimmte Dinge in dieser Offense, die Jacoby, da er bereits in ihr gespielt hat, versteht – Werkzeuge, die man nutzen kann, um aus bestimmten Situationen herauszukommen“, sagte Van Pelt. „Drake lernt das noch. Er drängt sich auf, aber es ist ein Prozess.“

Statistiken und Leistungen in der Preseason

Brissett startete in allen drei Preseason-Spielen der Patriots und absolvierte insgesamt 27 Snaps. Dabei brachte er fünf von 14 Pässen für 36 Yards an den Mann, ohne Touchdown und mit einer Interception. Maye hingegen spielte 66 Snaps, brachte 21 von 34 Pässen für 192 Yards an, erzielte einen Touchdown und warf keine Interception. Zusätzlich erlief er in sieben Versuchen 32 Yards und einen weiteren Touchdown.

Van Pelt betonte, dass Maye beeindruckend gespielt habe, aber dass es noch einen Entwicklungsplan für den Rookie gebe. „Es gibt noch einen Prozess, wie man einen Rookie-Quarterback heranführt“, sagte Van Pelt. „Drake ist auf einem guten Weg, aber er muss noch viel lernen.“

Ausblick auf die NFL-Saison