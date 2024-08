NFL-Schicksal: Wiedervereinigung in Arizona

SPORT1-AI 19.08.2024 • 20:33 Uhr Trey Benson und Michael Carter, einst Fremde, sind nun Teamkollegen bei den Arizona Cardinals. Ihre schicksalhafte Begegnung erleichtert Bensons NFL-Übergang.

Während er sich in Tampa, Florida, auf den NFL Combine vorbereitete, erlebte Trey Benson eine schicksalhafte Begegnung. Bei einem 7-on-7-Turnier im Februar, bei dem er die nächste Generation von Highschool-Stars beobachtete, sah er den Arizona Cardinals Running Back Michael Carter, der ein von ihm gesponsertes Team coachte. Benson erkannte Carter sofort, den er während dessen Zeit an der University of North Carolina beobachtet hatte, und ging auf den Kollegen zu.

Carter wusste genau, wer Benson war, da er dessen Karriere bei Florida State verfolgt hatte. „Es hat sofort geklickt“, sagte Benson. „Wir haben gelacht. Man hätte denken können, wir kennen uns schon seit Jahren.“

Während ihres Gesprächs machte Benson eine beiläufige, aber vorausschauende Bemerkung: „Es wäre so verrückt, wenn wir im selben Team wären.“ Zwei Monate später wurde diese Bemerkung Realität, als die Cardinals ihn mit dem 66. Pick im Draft auswählten.

Ein vertrautes Gesicht in Arizona

Die Anwesenheit von Carter, einem vertrauten Gesicht, hat Benson den Übergang zur NFL, in eine neue Umkleidekabine und in einen neuen Bundesstaat erleichtert. „Er ist ein großer Bruder für mich“, sagte Benson. „Er hat auf mich aufgepasst und mir gesagt, woran ich arbeiten muss, weil er schon länger in der Liga ist als ich.“

Carter, der sagte, die beiden hätten „sofort harmoniert“, beschrieb ihr erstes Gespräch als ähnlich dem berühmten Spider-Man-Meme, in dem sich zwei Spider-Men gegenseitig anstarren, weil sie so viel gemeinsam hatten.

Mentor und Freund

Carter hat die Rolle des Mentors für Benson übernommen, obwohl er nur drei Jahre älter ist. Er sagte, seine Tür stehe Benson immer offen, um Fragen zu stellen, und er habe kein Problem damit, Benson Ratschläge oder Kritik zu geben. Nach einer Trainingseinheit zog Carter Benson beiseite und sagte dem Rookie, dass er eine bessere Basis bei seinen Blocks im Passschutz brauche. „Ich schätze ihn wirklich dafür“, sagte Benson. „Er hätte das nicht tun müssen.“

Wettbewerb und Kameradschaft

Diese Art von Mentorschaft und Freundschaft erlebte Carter, als er 2021 mit den New York Jets in die NFL kam. Die älteren Running Backs nahmen ihn unter ihre Fittiche, obwohl er wusste, dass sie das nicht tun mussten. Carter hat Geschichten über „sauerer Vets“ gehört und wusste, dass er nicht so ein Teamkollege sein wollte. Nach nur wenigen Monaten als Teamkollegen sagte Benson, er könne bereits sagen, dass Carter ihn zu einem besseren Spieler machen werde. „Es ist wie eine Mentorschaft, aber letztlich ist es wie eine Brüderlichkeit. Wenn ich etwas falsch mache, wird er es mir auch sagen“, sagte Carter.

Die Zukunft von Benson bei den Cardinals

Nun konkurrieren Benson und Carter um Spielzeit im selben Running Back Room. Bensons Rolle in einer Offense, die letzte Saison einen 1.000-Yard-Rusher in James Conner hatte, wird noch bestimmt, während sich Arizona auf die reguläre Saison vorbereitet. Offensive Coordinator Drew Petzing sagte, Benson kontrolliere sein eigenes Schicksal in dieser Saison, und wenn er zeigen könne, dass er auf dem Feld sein müsse, hätten die Cardinals möglicherweise keine andere Wahl.

Erste Eindrücke im Preseason-Spiel

In seinem ersten Preseason-Spiel am Samstag spielte Benson 17 Snaps und hatte acht Carries für 21 Yards, aber sein bester Spielzug war ein 19-Yard-Catch und Run bei einem Screen Pass, der wegen eines illegalen Mannes im Downfield zurückgerufen wurde. Carter spielte 18 Snaps und hatte sieben Carries für 41 Yards und einen Touchdown. Nach dem Spiel sagte Carter, dass er sich keine Sorgen um den Zustand des Running Back Rooms mache. Er weiß, dass es mit sieben Running Backs – Conner, Carter, DeeJay Dallas, Emari Demercado, Hassan Hall, Tony Jones und ihm selbst – überfüllt ist. Jeder kämpft um einen Platz im Kader und um Spielzeit.

Freundlicher Wettbewerb