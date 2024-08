NFL-Star fühlte sich „fett“ und „langsamer“

von SPORT1-AI 08.08.2024 • 09:41 Uhr Lamar Jackson, Quarterback der Baltimore Ravens, startet schlanker und schneller in die neue Saison. Nun erklärt er die Hintergründe seiner Wandlung.

Der Quarterback der Baltimore Ravens, Lamar Jackson, hat in der diesjährigen Offseason deutlich an Gewicht verloren. Der amtierende NFL Most Valuable Player erklärte, dass er vorher mit seinem Aussehen und seiner Geschwindigkeit unzufrieden war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zwei Wochen vor dem Trainingslager meldete sich ein sichtbar schlankerer Jackson mit einem Gewicht von 200 Pfund, was 30 Pfund weniger als 2022 und 15 Pfund weniger als in der letzten Saison bedeutet.

„Ich fühlte mich fett“

In einem Interview mit CBS Sports nach dem Training am Dienstag sagte Jackson: „Ich war fett. Ich fühlte mich, als wäre ich fett.“ Er fügte hinzu: „Ich habe ein Video von vor zwei Jahren gegen die Browns gesehen und ich sah außer Form aus. Aber ich war in Form.“

Jackson ist der produktivste Running Quarterback in der NFL und hat in seinen ersten sechs Saisons 5.258 Yards erlaufen – 1.399 Yards mehr als jeder andere Quarterback. Letzte Saison führte er die NFL mit durchschnittlich 5,5 Yards pro Lauf an, was jedoch sein niedrigster Wert in einer vollen Saison war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch seine vier Läufe über 20 Yards waren die wenigsten seiner Karriere. „Meine Augen täuschen mich vielleicht, aber ich glaube, ich sah ein wenig langsamer aus“, sagte Jackson. „Aber jetzt nicht mehr.“

Jackson: Geschwindigkeit im Fokus

In Bezug auf seine Geschwindigkeit verzeichnete Jackson in seinen ersten drei Saisons neun Läufe, bei denen er eine Höchstgeschwindigkeit von 32 kmh oder mehr erreichte.

In den letzten drei Saisons gelang ihm das nur einmal - und das war nicht in der letzten Saison. Laut NFL Next Gen Stats betrug Jacksons durchschnittliche Geschwindigkeit beim Überqueren der Line of Scrimmage mit dem Ball im Jahr 2023 20,06 kmh, der niedrigste Wert seiner Karriere. Sein schnellster Wert war 22,09 kmh im Jahr 2019.

Am Dienstag erklärte Jackson, dass er sich „ohne Ermüdung bewegen“ wolle. „Ich mag es nicht, eingeholt zu werden, wenn ich mich entscheide zu laufen“, sagte Jackson. Auf die Frage, ob das Alter ein Faktor für seine nachlassende Geschwindigkeit sein könnte, antwortete Jackson: „Nein, überhaupt nicht. Ich bin erst 27. Ich bin noch jung. Es hat definitiv nichts mit dem Alter zu tun.“

{ "placeholderType": "MREC" }