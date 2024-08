NFL: Star-Receiver erhält Mega-Vertrag

Die Dallas Cowboys haben ihren Star-Receiver CeeDee Lamb mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Wie ESPN -Insider Adam Schefter berichtet, hat Lamb einen Vierjahresvertrag über 136 Millionen Dollar unterschrieben. Damit wird er zum zweithöchstbezahlten Nicht-Quarterback in der Geschichte der NFL.

Rekordverdächtige Zahlen

Vergleich mit anderen Top-Receivern

Lambs neuer Vertrag reiht sich in die Elite der NFL-Receiver ein. Zum Vergleich: Justin Jefferson von den Minnesota Vikings führt den Markt mit 35 Millionen Dollar pro Jahr an, gefolgt von A.J. Brown (Philadelphia Eagles) mit 32 Millionen Dollar und Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) mit 30,003 Millionen Dollar. Tyreek Hill von den Miami Dolphins verdient 30 Millionen Dollar pro Jahr.

Historische Dimensionen

Mit diesem Deal wird Lamb zum bestbezahlten Wide Receiver in der Geschichte der Cowboys. Zum Vergleich: Amari Cooper unterschrieb 2020 einen Fünfjahresvertrag über 100 Millionen Dollar, während Dez Bryant 2015 einen Fünfjahresvertrag über 70 Millionen Dollar erhielt.

Rückkehr ins Training

Nachdem Lamb das Trainingslager und drei Preseason-Spiele verpasst hat, könnte ihm eine Strafe von mehr als drei Millionen Dollar drohen. Allerdings hat das Team die Möglichkeit, diese Strafe zurückzunehmen, da er sich noch in seinem Rookie-Vertrag befand. Die Cowboys haben diese Woche drei Trainingseinheiten in Frisco, Texas, und planen, Lamb behutsam wieder ins Training zu integrieren, um das Verletzungsrisiko vor dem Saisonauftakt am 8. September gegen die Cleveland Browns zu minimieren.