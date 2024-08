NFL: Wilson glänzt im Broncos-Debüt

Dankbarkeit und Freude in Denver

Starke Leistung im letzten Preseason-Spiel

Auf die Frage nach der verlängerten Spielzeit am Sonntag, seiner bisher längsten in der Preseason, sagte Wilson, dass er sich zunehmend wohler in der Offense der Broncos fühle. „Ich kann mich an keine Spiele in meiner Karriere erinnern, bei denen es sich so anfühlt, als würden wir in einen Rhythmus kommen wie am Sonntag“, sagte Wilson. „Selbst wenn du three and out gehst und hier und da gestoppt wirst, hast du das Gefühl, dass du etwas zusammenstellen wirst. Es fühlt sich gut an, das als Offense zu spüren.“