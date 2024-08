Patriots steigen aus Poker um NFL-Star aus!

von SPORT1-AI 07.08.2024 • 08:59 Uhr Die Patriots beenden ihre Bemühungen um Brandon Aiyuk. Der Wide Receiver hält weiterhin sein „Hold-In“ bei den San Francisco 49ers aufrecht. Steelers und Browns bleiben interessiert.

Die New England Patriots haben sich nach intensiven Verhandlungen dazu entschlossen, keine weiteren Bemühungen um einen Trade für den Wide Receiver Brandon Aiyuk von den San Francisco 49ers zu unternehmen.

Dies berichtete ESPN-Insider Adam Schefter am Dienstag. Neben den Patriots hatten auch die Cleveland Browns und die Pittsburgh Steelers Interesse an Aiyuk gezeigt.

NFL-Star Aiyuk setzt auf „Hold-In“

Die Patriots hatten über Monate hinweg versucht, Aiyuk zu verpflichten. Quellen zufolge war der Prozess von Seiten New Englands jedoch schleppend verlaufen. Ein Insider verriet, dass die Patriots bereit gewesen wären, Aiyuk zu einem der fünf bestbezahlten Wide Receiver der NFL zu machen.

Brandon Aiyuk, der 2023 zum zweiten Mal ins All-Pro-Team gewählt wurde und als bester Receiver der 49ers gilt, war am Dienstag zwar im Teamgelände, nahm jedoch nicht am Training teil. Stattdessen setzte er sein sogenanntes „Hold-In“ fort. In den ersten elf Trainingseinheiten des Camps wurde Aiyuk oft am Spielfeldrand beobachtet, in den letzten Sitzungen war er jedoch nicht mehr zu sehen. An Meetings nahm er jedoch weiterhin regelmäßig teil.

Die 49ers bestätigten am Dienstag, dass Aiyuk die Erlaubnis erhalten hat, mit anderen Teams zu verhandeln. Trotzdem besteht weiterhin die Möglichkeit, dass eine Einigung erzielt wird, um Aiyuk in San Francisco zu halten. „Es ist schon seit einiger Zeit so, daher ist das nichts Neues für mich“, sagte Coach Kyle Shanahan am Dienstag. „Man ist immer enttäuscht, wenn man seine Spieler nicht halten kann oder es nicht genau richtig läuft. Ich mag es nicht, jemanden zu verlieren, deshalb hoffe ich, dass es hier klappt. Aber im Moment haben wir das noch nicht gelöst. Ich hoffe, es wird.“

Mehrere Szenarien möglich

Die Situation könnte verschiedene Ausgänge haben, darunter auch, dass Aiyuk bei den 49ers bleibt und die fünfte Option seines Rookie-Vertrags spielt, die ihm 14,124 Millionen Dollar einbringen würde. Andere Teams sind bereit, Aiyuk mehr als das Doppelte zu zahlen, aber er hat bisher mehrere Angebote abgelehnt, so die Quellen.

Die 49ers müssen auch mit der Trade-Kompensation zufrieden sein, und Quellen zufolge sind die amtierenden NFC-Champions bereit, Aiyuk zu behalten. „Brandon ist ein großartiger Spieler, daher ist es wirklich schwer, besser zu werden, wenn man einen großartigen Spieler verliert“, sagte Shanahan. „Wir müssen alles in Betracht ziehen. Wir müssen die Situation verstehen, in der wir uns befinden, und das braucht Zeit – also hoffentlich wird es am Ende das Beste für ihn und für uns sein.“

Steelers und Browns weiterhin im Rennen

Die Gespräche der Steelers mit den 49ers waren bis Montagabend ins Stocken geraten, wurden aber am Dienstag wieder aufgenommen. Die Situation bleibt dynamisch und involviert weiterhin andere Teams, berichtete Schefter. Browns-Coach Kevin Stefanski äußerte sich zurückhaltend zu den Berichten, die Cleveland mit Aiyuk in Verbindung bringen: „Ich gehe nicht wirklich auf Berichte ein oder spekuliere. Ich konzentriere mich wirklich nur auf heute und das Training.“

