Philadelphia Eagles setzen auf Tight Ends: Neue Chancen für Goedert und Calcaterra

SPORT1-AI 12.08.2024 • 12:12 Uhr Die Vorbereitung auf die anstehende NFL-Saison ist voll im Gange. Auf einigen Stars sowie Rookies liegt in der Preseason ein besonderer Fokus.

In der Nacht zum 6. September starte die NFL in ihre neue Saison. Aktuell trainieren die Teams hart in der Vorbereitung und absolvieren Testspiele. Ein Update aus der Preseason.

Philadelphia Eagles: Erwartungen an die Tight Ends gesteigert

Die Offseason der Philadelphia Eagles hat einige interessante Entwicklungen hervorgebracht, insbesondere im Hinblick auf die Tight Ends Dallas Goedert und Grant Calcaterra. Der neue Offensive Coordinator Kellen Moore setzt auf ein TE-freundliches System, das schnelle Pässe und kurze bis mittlere Würfe bevorzugt. Diese Strategie könnte den Tight Ends mehr Chancen bieten, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Quarterback Jalen Hurts hat bereits Touchdowns zu beiden Tight Ends geworfen, was die Erwartungen an diese Position weiter steigert.

New York Giants: Malik Nabers beeindruckt

Bei den New York Giants sticht Rookie-Wide-Receiver Malik Nabers besonders hervor. In den letzten zwei Trainingseinheiten gegen die Detroit Lions wurde Nabers 18 Mal angespielt und fing 17 dieser Pässe, darunter auch einen spektakulären Touchdown. Giants-Coach Brian Daboll ist von Nabers‘ Leistung begeistert: „Was er im gesamten Camp gezeigt hat, ist Wettbewerbsfähigkeit, er weiß, was zu tun ist, und spielt auf einem hohen Niveau. Ich habe großes Vertrauen in Malik.“

Dallas Cowboys: Ezekiel Elliott über Dak Prescott

Ezekiel Elliott, Running Back der Dallas Cowboys, sprach über die mentale Stärke von Quarterback Dak Prescott, der ohne Vertragsverlängerung in die Saison geht. „Ich denke, ein Typ wie Dak, der in seinem Leben so viel Widrigkeiten durchgemacht hat, wird das gut meistern. Es könnte sogar das Beste aus ihm herausholen“, sagte Elliott. Prescott und Elliott wurden beide 2016 gedraftet und sind seitdem enge Freunde.

Washington Commanders: Rookies auf dem Vormarsch

Die Washington Commanders haben zwei ihrer Rookies, Cornerback Mike Sainristil und den deutschen Tackle Brandon Coleman, als Starter auf ihrem ersten inoffiziellen Depth Chart gelistet. Offensive Coordinator Kliff Kingsbury lobte Colemans athletische Fähigkeiten und Fortschritte. Auch Sainristil hat die Coaches beeindruckt. „Er verhält sich nicht wie ein Rookie", sagte Defensive Coordinator Joe Whitt Jr. „Er stellt gute Fragen und hat eine gute Präsenz und Reife.“

Chicago Bears: Offensive Line in der Schwebe

Die Chicago Bears haben weiterhin Probleme mit ihrer Offensive Line. Right Guard Nate Davis kehrte nach einer Verletzungspause ins Training zurück, musste jedoch das Feld wieder verlassen. Auch andere Schlüsselspieler wie Right Tackle Darnell Wright und Left Guard Teven Jenkins waren nicht einsatzbereit. Coach Matt Eberflus betonte, dass die Gesundheit des Teams entscheidend dafür sein wird, wer im nächsten Preseason-Spiel gegen die Buffalo Bills spielt.

Detroit Lions: Aidan Hutchinson inspiriert

Aidan Hutchinson, Defensive End der Detroit Lions, zeigte nach dem Training seine menschliche Seite, als er Zeit mit dem 13-jährigen Max Robertson verbrachte, der am Down-Syndrom leidet. Hutchinson posierte für Fotos, gab Autogramme und tanzte mit Robertson im Rahmen seines „Hutch's Heroes“-Programms. „Das ist es, worum es geht", sagte Hutchinson. „Sehr inspirierend.“

Green Bay Packers: Christian Watsons Schreckmoment

Bei den Green Bay Packers sorgte ein Zusammenstoß zwischen Wide Receiver Christian Watson und Rookie-Safety Evan Williams für einen Schreckmoment. Watson blieb nach dem Spielzug am Boden liegen, konnte jedoch nach einigen Minuten aufstehen und gab zwei Daumen hoch. „Es tat im Moment mehr weh, als ich dachte", sagte Watson später. „Ich bin einfach dankbar, dass es nichts Ernstes war.“

Minnesota Vikings: Sam Darnold führt das Team an

Die Minnesota Vikings haben sich bisher nicht öffentlich zu ihrer Quarterback-Tiefe geäußert, aber die Trainingssnaps sprechen eine klare Sprache. Veteran Sam Darnold hat fast alle First-Team-Reps erhalten, während Rookie J.J. McCarthy nur zwei Snaps bekam. Coach Kevin O'Connell betonte, dass McCarthys Aufstieg nicht überstürzt wird und Darnold derzeit die klare Nummer eins ist.

Atlanta Falcons: Bijan Robinsons Trainingspause

Running Back Bijan Robinson verließ das Training der Atlanta Falcons frühzeitig, um im Fitnessraum zu trainieren. Es gibt keine Anzeichen für eine Verletzung, und das Team scheint lediglich sein Arbeitspensum zu managen. In seiner Abwesenheit übernahm Tyler Allgeier die meisten First-Team-Rushes.

Carolina Panthers: Julius Peppers sieht Potenzial

Die Carolina Panthers hatten Besuch von Hall of Famer Julius Peppers, der die Leistung von Inside Linebacker Josey Jewell lobte. Jewell machte eine beeindruckende Interception, die das gesamte Team begeisterte. Peppers sieht Potenzial für eine Wende, ist jedoch vorsichtig optimistisch: „Der NFL-Zyklus geht auf und ab. Jeder hat Vertrauen, dass sich die Dinge ändern werden.“

New Orleans Saints: Justin Simmons zu Besuch

Die New Orleans Saints haben Interesse an Free Agent Safety Justin Simmons bekundet, der das Team besuchen wird. Coach Dennis Allen bestätigte, dass es seit dem Frühjahr Gespräche gibt und beide Seiten nun bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Quarterback Jake Haener kehrte nach einer Hautkrebsbehandlung ins Training zurück, während mehrere andere Spieler weiterhin ausfielen.

Tampa Bay Buccaneers: Trey Palmer glänzt

Bei den Tampa Bay Buccaneers machte Wide Receiver Trey Palmer auf sich aufmerksam, als er einen tiefen Ball von Baker Mayfield für einen Touchdown fing. Auch Safety Kaevon Merriweather und Cornerback Tyrek Funderburk zeigten starke Leistungen mit Interceptions.

Arizona Cardinals: Marvin Harrison Jr. vielseitig einsetzbar

Rookie-Wide-Receiver Marvin Harrison Jr. zeigte bei den Arizona Cardinals seine Vielseitigkeit. Er fing Pässe auf tiefen Routen, im Verkehr der tiefen Secondary und auf flachen Crossing-Routen. Diese Vielseitigkeit bietet Quarterback Kyler Murray und Offensive Coordinator Drew Petzing zahlreiche Optionen im Passing Game.

Los Angeles Rams: Offensive Line in Schwierigkeiten

Die Los Angeles Rams haben Verletzungsprobleme in ihrer Offensive Line. Head Coach Sean McVay bestätigte, dass mehrere Starter mit Verletzungen zu kämpfen haben. Die Rams haben daraufhin drei neue Offensive Linemen verpflichtet, um die Tiefe des Kaders zu stärken.

San Francisco 49ers: Fred Warner beruhigt Fans

Die San Francisco 49ers hatten einen Schreckmoment, als Linebacker Fred Warner das Training wegen einer Fußverletzung verpasste. Warner beruhigte die Fans jedoch nach der Trainingseinheit und erklärte, dass es sich nur um eine kleine Verletzung handele und er bald wieder dabei sein werde.

Seattle Seahawks: Jake Bobo beeindruckt

Jake Bobo, Wide Receiver der Seattle Seahawks, wurde während eines hitzigen Trainings, das mehrere Kämpfe beinhaltete, zum Helden. Trotz einer Verletzung kehrte Bobo aufs Feld zurück und fing zwei Touchdown-Pässe. Seine Fähigkeit, sich trotz mangelnder Geschwindigkeit durchzusetzen, beeindruckt weiterhin.

Buffalo Bills: Josh Allen optimistisch

Quarterback Josh Allen der Buffalo Bills zeigte sich nach dem Training optimistisch und sprach von einer „anderen Stimmung“ im Team. Trotz einiger Fehler im Training betonte Allen, dass dies die Zeit sei, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. „Wir haben eine Menge kluger Spieler, die verschiedene Positionen spielen können", sagte Allen.

Miami Dolphins: Tua Tagovailoa überzeugt

Bei einem gemeinsamen Training mit den Atlanta Falcons zeigte Tua Tagovailoa, Quarterback der Miami Dolphins, seine Fähigkeiten mit einem 50-Yard-Touchdown-Pass zu Tyreek Hill. Hill lobte Tagovailoa und sagte, dass solche Spielzüge die Kritiker seines Quarterbacks zum Schweigen bringen.

New England Patriots: Matthew Judon setzt Zeichen

Outside Linebacker Matthew Judon von den New England Patriots nahm nicht am Training teil und beobachtete stattdessen von der Seitenlinie. Judon hatte zuvor erklärt, dass er zwar in Spielen für sein Grundgehalt von 6,5 Millionen Dollar spielen werde, aber niemand habe etwas über das Training gesagt.

New York Jets: Mike Williams zurück im Training

Die New York Jets haben Wide Receiver Mike Williams von der PUP-Liste aktiviert, was bedeutet, dass er das Training wieder aufnehmen kann. Williams, der sich von einer ACL-Operation erholt, wird langsam wieder ins Training integriert und soll schließlich Allen Lazard als WR2 ersetzen.

Baltimore Ravens: Lamar Jackson pausiert

Lamar Jackson, Quarterback der Baltimore Ravens, wird im Preseason-Auftakt gegen die Eagles nicht spielen. Backup-Quarterback Josh Johnson wird starten. Coach John Harbaugh erklärte, dass das Team in der Preseason vor allem junge Spieler einsetzen werde.

Cincinnati Bengals: Intensives Training

Bei den Cincinnati Bengals kam es zu mehreren Schlägereien während des Trainings, was die Intensität des Teams zeigt. Offensive Coordinator Dan Pitcher betonte, dass diese Intensität notwendig sei, um eine gewisse Härte zu entwickeln.

Cleveland Browns: Cedric Tillman glänzt

Wide Receiver Cedric Tillman der Cleveland Browns zeigte im Training starke Leistungen mit mehreren tiefen Touchdown-Pässen. Wide Receivers Coach Chad O'Shea lobte Tillman für seine harte Arbeit und die Bemühungen, ein konstanterer Spieler zu werden.

Pittsburgh Steelers: George Pickens beeindruckt

George Pickens, Wide Receiver der Pittsburgh Steelers, zeigte im Training spektakuläre Fänge, darunter einen einhändigen Catch. Teamkollege Van Jefferson lobte Pickens und sagte, dass solche Leistungen für ihn Routine seien.

Houston Texans: C.J. Stroud überzeugt

Quarterback C.J. Stroud der Houston Texans zeigte im Training starke Leistungen mit präzisen Pässen zu Stefon Diggs und Tank Dell. Die Defense konnte jedoch auch einige Erfolge verbuchen, darunter eine Interception von Azeez Al-Shaair.

Indianapolis Colts: Anthony Richardson wächst in seine Rolle

Quarterback Anthony Richardson der Indianapolis Colts zeigt in diesem Jahr eine deutlich stärkere Präsenz im Training. Center Ryan Kelly lobte Richardson für seine Fortschritte und die Fähigkeit, seine Mitspieler zur Verantwortung zu ziehen.

Jacksonville Jaguars: Kicker Cam Little beeindruckt

Rookie-Kicker Cam Little der Jacksonville Jaguars hat im Training 27 von 32 Field Goals getroffen, darunter 13 von 16 aus über 50 Yards Entfernung. Coach Doug Pederson ist beeindruckt von Littles Leistung und plant, ihn in Drucksituationen zu testen.

Tennessee Titans: Levis und Ridley harmonieren

Quarterback Will Levis und Wide Receiver Calvin Ridley der Tennessee Titans zeigten im Training starke Leistungen mit mehreren tiefen Pässen. Ridley lobte die Fortschritte und sagte, dass sie daran arbeiten, ihre Abstimmung zu verbessern.

Denver Broncos: Verletzungssorgen in der Defense

Die Denver Broncos haben weiterhin mit Verletzungen in der Defense zu kämpfen. Safety Brandon Jones und Cornerback Levi Wallace fehlen weiterhin im Training. Coach Sean Payton betonte, dass die Spieler sich auf ihre Aufgaben konzentrieren sollten und nicht auf die Konkurrenz innerhalb des Teams.

Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes spielt im Preseason-Auftakt

Coach Andy Reid der Kansas City Chiefs bestätigte, dass die Starter, einschließlich Quarterback Patrick Mahomes, im Preseason-Auftakt gegen die Jaguars spielen werden. Mahomes freut sich auf die Gelegenheit, das Downfield-Passing-Game zu testen.

Las Vegas Raiders: Quarterback-Wettbewerb bleibt offen

Bei den Las Vegas Raiders bleibt der Wettbewerb zwischen den Quarterbacks Aidan O'Connell und Gardner Minshew offen. Beide werden im Preseason-Auftakt gegen die Minnesota Vikings spielen, wobei Coach Antonio Pierce betonte, dass die Fehler im Training als Lernmöglichkeiten dienen sollen.

Los Angeles Chargers: Defense dominiert