Schock! Saison-Aus für 49ers-Profi

SPORT1-AI 28.08.2024 • 09:00 Uhr Elijah Mitchell von den San Francisco 49ers fällt wegen einer erneuten Verletzung für die Saison aus. Ein Nachrücker steht als Backup für Star Christian McCaffreys in den Fokus.

Ein herber Rückschlag für die San Francisco 49ers: Running Back Elijah Mitchell wurde am Dienstag überraschend auf die Verletztenliste gesetzt und wird in dieser Saison nicht mehr zurückkehren. Dies teilte eine Quelle ESPN am Dienstagabend mit. Der Grund dafür ist eine erneute, schwerwiegendere Oberschenkelverletzung, die Mitchell während des Trainings am Montag erlitt.

Verletzungspech setzt sich fort

Mitchell, der erst letzte Woche nach einer Oberschenkelverletzung ins Training zurückgekehrt war, konnte am Montag nur an individuellen Übungen teilnehmen und verpasste die Team-Drills. Diese Verletzung ist die jüngste in einer Reihe von gesundheitlichen Rückschlägen, die Mitchell daran gehindert haben, sich als feste Größe im Laufspiel der 49ers zu etablieren.

Mitchell befindet sich im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags und wird nach der Saison ein Unrestricted Free Agent sein. In seinen bisherigen drei Saisons konnte er aufgrund diverser Verletzungen, darunter Rippen-, Finger-, Knie- und Schulterprobleme, nur in 27 Spielen auflaufen und zwölfmal starten. Als Rookie 2021 sorgte Mitchell mit 963 Rushing Yards und fünf Touchdowns in 11 Spielen für Furore, nachdem er den verletzten Raheem Mostert als Starter ersetzt hatte.

Christian McCaffrey übernimmt

In der vergangenen Saison kam Mitchell nur in fünf Spielen zum Einsatz, nachdem die 49ers Christian McCaffrey per Trade verpflichtet hatten. McCaffrey hat seit seiner Ankunft im Oktober letzten Jahres den Großteil der Snaps als Running Back übernommen. In diesem Jahr kämpfte Mitchell im Trainingslager mit Jordan Mason um die Rolle als McCaffreys Haupt-Backup, bevor er sich Anfang August zum ersten Mal am Oberschenkel verletzte.

Jordan Mason rückt in den Fokus

Jordan Mason hat in seinen bisherigen zwei Saisons im Schnitt 5,6 Yards pro Lauf bei 83 Versuchen und vier Touchdowns erzielt. Seine verbesserte Vielseitigkeit hatte ihn bereits in eine gute Position gebracht, Mitchell als McCaffreys Haupt-Backup zu ersetzen. Mitchells erneute Verletzung macht diesen Konkurrenzkampf nun hinfällig.

„Er ist ein so guter Läufer, seit er hier ist“, sagte 49ers-Headcoach Kyle Shanahan über Mason nach dem letzten Preseason-Spiel gegen die Raiders. „Ich denke, seine Ausdauer ist besser geworden. Sein Allround-Spiel, besonders in den Special Teams, hat sich ebenfalls stark verbessert. Er läuft den Ball schon eine Weile gut und ist auch im Passspiel solide.“

Weitere Optionen im Kader

Neben McCaffrey und Mason haben die 49ers auch Patrick Taylor Jr. und den Rookie Isaac Guerendo in ihren 53-Mann-Kader aufgenommen. McCaffrey selbst kämpft derzeit mit einer Wadenverletzung, was Mason in den meisten Trainingseinheiten zum Top-Back gemacht hat.