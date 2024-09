17 Jahre! NFL-Superfan muss in den Knast!

SPORT1-AI 06.09.2024 • 15:37 Uhr Chiefs-Superfan Xaviar Babudar erhält 17,5 Jahre Haft für bewaffnete Banküberfälle. Er erbeutete über 800.000 Dollar und muss hohe Entschädigungen zahlen.

Ein ikonischer Anhänger der Kansas City Chiefs, bekannt unter dem Namen „ChiefsAholic“, wurde zu 17,5 Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Xaviar Babudar, der durch seine auffälligen Auftritte in einem grauen Wolfsanzug bei Chiefs-Spielen Berühmtheit erlangte, wurde für eine Reihe bewaffneter Banküberfälle in den USA verurteilt.

Chiefs-Fan führt Doppelleben voller Verbrechen

Der 30-jährige Babudar, der durch seine Präsenz im Arrowhead Stadium und in den sozialen Medien bekannt wurde, gestand im Februar, mehr als 800.000 Dollar bei 11 Überfällen in sieben Bundesstaaten erbeutet zu haben. Er bekannte sich schuldig in den Anklagepunkten Bankraub, Geldwäsche und Transport gestohlener Güter über Staatsgrenzen hinweg.

Laut Gerichtsunterlagen begann Babudars kriminelle Karriere im März 2022 und ermöglichte ihm, seine ChiefsAholic-Persona zu pflegen. Bei seiner Verurteilung entschuldigte er sich bei seinen Opfern, seiner Heimatstadt Kansas City und seiner Familie. Sein Anwalt, Matthew Merryman, führte Babudars Taten auf eine Spielsucht zurück, während Patrick Daly von der US-Staatsanwaltschaft anderer Meinung war: „Es ist keine Spielsucht. Es ist eine Sucht nach Ruhm.“

Ein erschütterndes Geständnis des NFL-Fans

Ein Opfer eines Überfalls schrieb: "Mein Team verdiente es nicht, zweimal mit einer Waffe bedroht zu werden, nur damit ein Mann im Wolfsanzug durch das Land reisen und extravagante Wetten platzieren konnte." Babudar hatte einem Mitarbeiter einer Kreditgenossenschaft in Nashville gedroht, ihn zu erschießen, falls er ihm ein Farbpaket übergeben würde.

Eine Untersuchung ergab, dass Babudar eine schwierige Kindheit und eine Vorgeschichte mit rechtlichen Problemen hatte. Vieles, was er über sich in den sozialen Medien verbreitete, entsprach nicht der Wahrheit. Sein Anwalt argumentierte, dass Babudar aufgrund seiner quasi-prominenten Stellung in der Lage sei, die finanziellen Verluste seiner Taten wiedergutzumachen.

Babudars geheimes Leben endete am 16. Dezember 2022, als er nach einem Überfall in Oklahoma festgenommen wurde. Nach seiner Freilassung auf Kaution im Februar 2023 floh er, nachdem er 100.000 Dollar durch Wetten auf die Chiefs gewonnen hatte. Er wurde am 7. Juli 2023 in Kalifornien erneut verhaftet.

Babudar muss Millionen-Entschädigung zahlen