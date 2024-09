Eiskalt nach 623 Tagen! Rodgers entscheidet Jets-Drama

Nach 623 Tagen verließ Aaron Rodgers erstmals wieder als siegreicher Quarterback das Spielfeld. Obwohl das Spiel nicht von beeindruckenden Statistiken geprägt war, zeigte Rodgers im entscheidenden Moment seine Klasse. Mit einem fehlerfreien Touchdown-Drive im vierten Viertel sicherte er den New York Jets einen dramatischen 24:17-Sieg gegen die Tennessee Titans im Nissan Stadium.

Der 40-jährige Rodgers genoss jeden Moment des Sieges, von seinen cleveren Spielzügen, die zu drei Touchdowns führten, bis hin zu seinem Wortgefecht mit Titans-Defensive-Tackle Jeffery Simmons, der ihn während des Spiels als „Heulsuse“ bezeichnete. „Es war großartig“, sagte Rodgers über den Sieg, der ihm den ersten 0:2-Start seiner 20-jährigen Karriere ersparte. „Solche Spiele sind entscheidend, wenn wir am Ende der Saison zurückblicken und dankbar sind, dass wir sie gewonnen haben.“

Rodgers dirigiert die Jets zum Sieg

Rodgers führte einen sieben Spielzüge umfassenden, 74-Yard-Drive an, der mit dem zweiten Touchdown des Rookie-Runningbacks Braelon Allen endete – ein 20-Yard-Lauf, der das Ergebnis 4:31 Minuten vor Schluss auf 24:17 stellte. Rodgers warf fünf von fünf Pässen für 60 Yards, darunter 26- und 19-Yard-Abschlüsse an Garrett Wilson und Mike Williams. „Er ist wie ein Dirigent“, sagte Allen über Rodgers. Tight End Tyler Conklin fügte hinzu: „Aaron hat da draußen Aaron-Dinge gemacht.“

Nach einer deutlichen Niederlage gegen die San Francisco 49ers brauchten die Jets dringend einen Sieg. Ihre Verteidigung, die während des Spiels Defensive End Jermaine Johnson (Achilles) und Linebacker C.J. Mosley (Zeh) verlor, lieferte in den letzten Sekunden einen entscheidenden Stopp bei einem vierten Versuch, um den Sieg zu sichern. Rodgers‘ Teamkollegen und Trainer Robert Saleh lobten seine Ruhe in den letzten Minuten als einen der Schlüssel zum Erfolg.

Rodgers' Einfluss auf das Team

„Er ist ein Hall-of-Famer der ersten Wahl und hat schon sehr lange Erfolg“, sagte Saleh. „Er hat alles gesehen. Eine solche Präsenz im Huddle zu haben, ist für viele Jungs, die nicht alles gesehen haben, von großer Bedeutung.“ Rodgers (18 von 30) warf für nur 176 Yards, sein 24. Spiel in Folge unter 300 Yards – die längste Durststrecke seiner Karriere. Dennoch warf er zwei Touchdowns, darunter ein 12-Yard-Screen-Pass auf Allen und ein 26-Yard-Pass auf Breece Hall.

Allen, der in Fond du Lac, Wisconsin, aufwuchs und Rodgers bei den Packers verfolgte, erzielte den entscheidenden Touchdown in Rodgers‘ erstem Sieg als Jets-Quarterback. Er lehnte das Lob jedoch ab und sagte, das Loch sei so groß gewesen, dass „meine Oma wahrscheinlich auch einen Touchdown erzielt hätte“.