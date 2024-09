Fake-Verletzung? NFL-Star wehrt sich

Higgins wehrt sich nun entschieden gegen diese Anschuldigungen und betonte in einem ESPN -Interview, dass die Verletzung nicht erfunden sei.

Der 25-Jährige konnte sich in der vergangenen Saison nicht auf eine Vertragsverlängerung mit den Bengals einigen. Er spielt derzeit unter dem sogenannten Franchise Tag. Das bedeutet, dass er vorerst auf eine langfristige Vertragsverlängerung verzichten muss.

NFL: Stichtag schon verstrichen

In einem Interview erklärte Higgins, dass er sich kurz vor dem Saisonauftakt eine Oberschenkelverletzung zugezogen habe. Er habe die Verletzung zunächst unterschätzt und daher am Tag vor dem Spiel noch gesagt, dass er sich „fantastisch“ fühle. Eine genauere Untersuchung zeigte jedoch, dass die Verletzung ernster war als angenommen, weshalb er das erste Spiel gegen die New England Patriots verpasste.