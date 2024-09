Fashion-Show in der NFL: Stars als Mode-Ikonen

Die erste NFL-Woche der Saison ist gestartet und brachte nicht nur sportliche Highlights, sondern auch modische. Während die Kansas City Chiefs und Baltimore Ravens am Donnerstag mit einigen stilvollen Outfits den Auftakt machten, setzten die Green Bay Packers und Philadelphia Eagles am Freitag die modische Messlatte hoch.

Stilvolle Auftritte am Montagabend

Zum Abschluss der Eröffnungswoche traten die New York Jets und San Francisco 49ers bei "Monday Night Football" in den Vordergrund. Angeführt von Aaron Rodgers und Deebo Samuel Sr. präsentierten sich die Spieler in beeindruckenden Outfits. Die modischen Highlights der Woche 1 in der NFL waren zahlreich.