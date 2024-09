"Ich schwöre auf meine Kinder": NFL-Star kontert DeSean Jackson

„Am Ende des Tages sind Fakten Fakten, und das ist kein Fakt“, sagte Adams am Mittwoch, während die Raiders sich auf ihr Auftaktspiel bei den Los Angeles Chargers vorbereiteten. „Ich habe wahrscheinlich drei oder vier Mal in meinem Leben mit DeSean Jackson gesprochen, und ich habe nie ein Gespräch mit ihm (darüber Anm. d. Red.) geführt. Und das schwöre ich auf meine Kinder. Ich habe nie mit ihm über irgendetwas gesprochen.“

Adams: "Nur meine Frau kennt meine wahren Gefühle"

Jackson, der 2021 kurzzeitig bei den Raiders spielte, äußerte sich am 27. August in der Sendung The Herd with Colin Cowherd zu Adams. In der Netflix-Serie Receiver wurde Adams oft als frustrierter Spieler dargestellt.

Zudem verpasste Adams Zeit in den OTAs und im Trainingslager und spielte nicht in der Preseason, da er zur Geburt seines Sohnes bei seiner Frau war. Jackson gab daraufhin seine Meinung ab.

Jacksons Meinung zu Adams' Situation

"Ich meine, Gardner Minshew wurde dieses Jahr als Starting Quarterback benannt", sagte Jackson. "Dieses Jahr wird hart. Sie haben nicht den Quarterback, den sie wollen. Ich weiß, dass sie im Draft einen Quarterback holen wollten, aber sie konnten ihren Mann nicht bekommen. Also haben sie sich offensichtlich mit dem begnügt, was sie haben."

Adams: "Das ist nur Clickbait"

Adams sagte, er habe fast ein Video veröffentlicht, um Jacksons Behauptungen zu widerlegen, wollte diesen jedoch keine "Aufmerksamkeit" schenken, bevor er am Mittwoch darauf angesprochen wurde. "Aber in Bezug auf mich, ob ich in dieser Organisation unglücklich bin oder nicht, das ist nur Bullshit, der dazu dient, alle abzulenken und Clickbait zu erzeugen", sagte Adams. "Jeder will sehen, was Davante Adams zu sagen hat, und, wisst ihr, er ist sauer in Vegas. Wenn ich sauer wäre, wäre ich nicht hier."