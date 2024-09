Micah Parsons verletzt: Schock für die Cowboys – MRT-Untersuchung am Freitag

Am Freitag wird er sich einer MRT-Untersuchung unterziehen. „Im Moment habe ich es nur gekühlt“, sagte Parsons, während er mit bandagiertem Knöchel in der Kabine saß. „Ich weiß noch nicht viel. Ich habe morgen ein MRT und hoffe, nächste Woche wieder dabei zu sein.“ Die Röntgenaufnahmen im MetLife Stadium waren negativ.

Cowboys: Auch Lawrence angeschlagen

„Er ist ein unglaublicher Spieler, ein echter Playmaker“, lobte Quarterback Dak Prescott. „Ich habe nicht viel gesehen, aber er hat einen riesigen Laufstopp hingelegt. Ich hoffe wirklich, dass es nichts Ernstes ist. Ich versuche, keine negativen Gedanken zuzulassen. Er wirkte in guter Stimmung, also bin ich es auch. Wir alle sind es.“

Erfolgreicher Abend für die Cowboys

Prescott führt Cowboys zum Sieg

Dak Prescott warf zwei Touchdown-Pässe in der ersten Halbzeit – einen auf CeeDee Lamb und einen auf Rico Dowdle. Brandon Aubrey traf zwei von drei Field-Goal-Versuchen, darunter ein 60-Yarder zum zweiten Mal in Folge. „Auswärtssiege sind immer großartig, besonders in der Division“, sagte Coach Mike McCarthy. „Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, wissen aber, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.“