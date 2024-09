Millionen-Streik: 49ers geben Superstar nach!

Rückkehr zu den 49ers

Williams, der die gesamte Vorbereitung der 49ers aufgrund seines Vertragsstreits verpasst hatte, kehrte am Montagabend in die Bay Area zurück.

Dies geschah nur eine Woche vor dem Saisonauftakt der Niners gegen die New York Jets am „Monday Night Football“. Laut seinem Bruder, der dies auf Social Media teilte, war Williams bereit, die letzten Details seines neuen Vertrags zu klären.

NFL-Star zahlt über vier Millionen Strafe für Streik

Der 36-jährige Williams hatte während seines Holdouts über 4 Millionen Dollar an Strafen für das Verpassen jedes Trainings und der drei Vorbereitungsspiele angesammelt. Er steht derzeit noch unter einem Sechsjahresvertrag über 138,1 Millionen Dollar, den er 2021 unterzeichnet hatte und der ihm in dieser Saison 20,05 Millionen Dollar einbringt. Die 49ers hatten Williams letzte Woche von ihrem 53-Mann-Kader gestrichen und auf die Reserve/Did Not Report-Liste gesetzt.

Finanzielle Umstrukturierungen

Um Platz im Gehaltsbudget zu schaffen, haben die 49ers am Dienstag den Vertrag von Defensive Lineman Maliek Collins umstrukturiert und damit über 5,4 Millionen Dollar an Cap Space freigemacht, wie ESPN ‘s Field Yates berichtete.

Leistungsdaten und Verletzungen

Williams wurde 2023 als bester Pass-Blocking-Tackle der NFL eingestuft, mit einer beeindruckenden Pass Block Win Rate von 95,8%. Die 49ers erzielten im letzten Jahr durchschnittlich 6,05 Yards pro Lauf hinter Williams auf der linken Seite, während sie bei allen anderen Laufversuchen nur 4,45 Yards pro Versuch erreichten. In der vergangenen Saison verpasste Williams zwei Spiele, spielte trotz Verletzungen in einem weiteren und absolvierte nur 12 Snaps in einem bedeutungslosen Spiel der Woche 18 gegen die Rams. Die 49ers verloren alle vier Spiele, in denen Williams nicht vollständig spielte, und gewannen 12 von 13 Spielen, in denen er vollständig einsatzbereit war.