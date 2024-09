NFL: Boykottiert Streik-Star Chase sogar den Saisonstart?

Streik-Profi Chase zeigt sich im Training der Bengals

Chase‘s Beteiligung während des für die Medien offenen Teils des Trainings am Montag war höher als in den letzten Tagen. Er verbrachte das 15-minütige Fenster mit den Receivern während der Dehnübungen und half den Assistenztrainern Troy Walters und Fredi Knighten beim Ballfangen.

Taylor wollte nicht spekulieren, wie viel Chase am Sonntag spielen könnte, angesichts der wenigen Trainingswiederholungen, aber der Trainer sprach ihm sein Vertrauen aus. „Es ist unmöglich, mit 100-prozentiger Überzeugung zu sagen, aber ich fühle mich gut in Bezug auf seine körperliche Verfassung“, sagte Taylor.

Bengals verkünden überraschende Personalie

In anderen Nachrichten am Montag verkündete Taylor, dass Cornerback Dax Hill und Right Tackle Trent Brown am Sonntag gegen die New England Patriots starten werden.