NFL: Strafenchaos! Bengals werfen Sieg weg

SPORT1-AI 16.09.2024 • 08:26 Uhr Die Cincinnati Bengals verlieren gegen die Kansas City Chiefs. Eine Strafe gegen Star-Receiver Ja‘Marr Chase und mehrere Fehler kosten dem Titelanwärter den Sieg.

Der Star-Receiver der Cincinnati Bengals, Ja‘Marr Chase, wurde im vierten Viertel der 26:25-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs wegen unsportlichen Verhaltens bestraft. Der Vorfall ereignete sich nach einer Interaktion, die laut Schiedsrichter Alex Kemp die Grenze überschritt. Chase war der Meinung, dass er von Kansas Citys Cornerback Trent McDuffie mit einem sogenannten Hip-Drop-Tackle zu Boden gebracht wurde – einem umstrittenen Manöver, das in dieser Offseason wegen des Verletzungsrisikos verboten wurde.

Unterschied zwischen Dissens und Missbrauch

Laut Kemp führte Chase‘ Hinterfragen der Aktion zu einem Austausch, der „beleidigende Sprache“ beinhaltete, die weit über ein einfaches Missfallen hinausging. „Der einfache Unterschied ist, dass es sich um direkte, persönliche beleidigende Sprache gegenüber einem Spieloffiziellen handelt“, erklärte Kemp. „Wenn diese Grenze überschritten wird, können wir das im Profifußball einfach nicht zulassen.“ Chase, der das Spiel mit vier Catches bei fünf Targets für 35 Yards beendete, wollte sich nach dem Spiel nicht zur Strafe äußern.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem Chase nach einem 4-Yard-Gewinn zu Boden gebracht wurde, was Cincinnati ein Third-and-7 an Kansas Citys 30-Yard-Linie eingebracht hätte. Stattdessen wurden die Bengals mit 15 Yards bestraft, und der Drive endete schließlich mit einem Field Goal. Quarterback Joe Burrow versuchte, Chase zurückzuhalten und ihn von Kemp wegzuziehen, bevor die Flagge geworfen wurde. „Ich wollte einfach die Situation entschärfen“, sagte Burrow. „Ich bin mir nicht ganz sicher, was gesagt wurde oder wer die Flagge geworfen hat.“

Fehler kosten den Sieg

Es war einer von mehreren Fehlern in der zweiten Halbzeit, die Cincinnati teuer zu stehen kamen und zum fünften 0:2-Start in den letzten sechs Jahren führten. Burrow, der 23 von 36 Pässen für 258 Yards und 2 Touchdowns anbrachte, verlor einen Fumble, den Kansas Citys Chamarri Conner für einen 38-Yard-Touchdown zurücktrug. Die Strafe gegen Chase erfolgte im nächsten Drive, der mit McPhersons 53-Yard-Field-Goal endete und den Bengals mit 9:28 Minuten verbleibend eine 25:23-Führung verschaffte.

Diese Führung hielt bis zum Ende des Spiels, als der Rookie-Defensive-Back Daijahn Anthony wegen Defensive Pass Interference bei einem unvollständigen Pass bei Fourth-and-16 bestraft wurde, der das Spiel hätte beenden können. Anthony war nach dem Spiel nicht verfügbar, aber seine Teamkollegen fanden wenig Fehler in seinem Einsatz bei dem Spielzug. Doch die Ansammlung all dieser Fehler spielte eine Rolle in Cincinnatis dritter Niederlage in Folge gegen Kansas City, die bis ins AFC Championship Game 2022 zurückreicht.

Chase und die Herausforderungen der Saison

„Man muss einfach aus den Fehlern lernen und weitermachen“, sagte Chase. Der vierte Spieler aus LSU hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Aufgrund eines Vertragsstreits nahm er nicht an den Trainingseinheiten im Camp teil. Am Vorabend des Spiels berichtete ESPN, dass Chase das Gefühl hatte, die Bengals hätten ihn über eine mögliche Vertragsverlängerung getäuscht, die bisher nicht zustande gekommen ist. Chase schloss zudem eine Versicherung über 50 Millionen Dollar ab, falls er sich in dieser Saison verletzen sollte.