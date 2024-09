Rekord-Rusher Lamar Jackson macht sich unverzichtbar

SPORT1-AI 13.09.2024 • 16:00 Uhr Lamar Jackson beeindruckt im Saisonauftakt mit Rekord-Rushing-Yards, zeigt einzigartigen Laufstil und bleibt trotz Fragen zur Haltbarkeit seines Spielstils ein Schlüsselspieler.

Lamar Jackson hat wieder einmal gezeigt, warum er zu den aufregendsten Spielern der NFL gehört. Im Saisonauftakt gegen die Kansas City Chiefs beeindruckte der Quarterback der Baltimore Ravens mit einer Rekordleistung. Mit 122 Rushing Yards stellte Jackson einen neuen NFL-Rekord für Quarterbacks in einem Saisonauftakt auf.

In der zweiten Spielhälfte überraschte Jackson die Zuschauer, als er an der Seitenlinie seine linke Schulter gegen Chiefs-Safety Jaylen Watson senkte. „Ich denke, ich wurde schon oft so getroffen, wenn ich an der Seitenlinie bin und jemand mich trifft“, erklärte Jackson. „Also dachte ich, ‚Ich treffe lieber dich, bevor du mich triffst.‘“

Gewichtsverlust und neue Dynamik

Jacksons Laufstil hebt ihn von anderen Quarterbacks ab. Mit 875 Rushing Attempts in seinen ersten sechs Saisons hat er mehr Läufe als jeder andere Spielmacher in dieser Zeitspanne. Wide Receiver Davante Adams lobte Jackson: "Er hat das Spiel verändert. Er ist der beste Ballträger, egal welche Position man betrachtet."

Nach einer Offseason, in der er 15 Pfund abnahm, fühlte sich Jackson in Topform. In seinem ersten Spiel mit dem neuen Gewicht gelangen ihm fünf Läufe über 10 Yards oder mehr. "Ich fühlte mich großartig", sagte Jackson. "Am Ende des Tages bin ich auch ein erwachsener Mann."

Die Frage der Haltbarkeit

Obwohl Jacksons Laufstil seine Haltbarkeit in Frage stellt, hat er bewiesen, dass er widerstandsfähig ist. Seine beiden bedeutenden Verletzungen erlitt er, als er in der Pocket war. "Ich weiß nicht, ob ich so viel laufen kann wie im Saisonauftakt", sagte Jackson. "Aber ich werde alles tun, um zu gewinnen."

Ravens-Coach John Harbaugh betonte, dass es keine feinen Linien gibt, wenn es darum geht, Jacksons Laufspiel zuzulassen. "Wir leben nicht in dieser Welt der feinen Linien", sagte Harbaugh. "Wir leben in der Welt des Wettbewerbs."

Ein Geschenk für Baltimore

Jackson ist mittlerweile auf Platz drei der meisten Rushing Yards eines Quarterbacks in der NFL-Geschichte. Mit 5.380 Yards ist er nur noch 730 Yards von Michael Vicks Rekord entfernt. Harbaugh lobte Jacksons Wettbewerbsgeist: "Er will gewinnen, er will Plays machen, er will sein Team führen."