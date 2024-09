San Francisco 49ers: Verletzungspech trübt Saisonstart in der NFL

Die San Francisco 49ers starten mit Verletzungspech in die NFL-Saison. Javon Hargrave fällt nach einer Trizepsverletzung aus, weitere Spieler sind angeschlagen.

Die San Francisco 49ers kämpfen in den ersten Wochen der neuen NFL -Saison mit einer wahren Verletzungsserie. Während sie bisher größere, saisonbeendende Verletzungen vermeiden konnten, änderte sich das am vergangenen Sonntag dramatisch.

Javon Hargrave: Saison-Aus nach Trizepsverletzung

Brock Purdy und Christian McCaffrey: Weitere Verletzungssorgen

Nach der Niederlage gegen die Rams hofften Shanahan und die 49ers zunächst, dass Hargrave nur eine Prellung des Trizeps erlitten hatte. Doch weitere Untersuchungen am Montag bestätigten den Riss, der eine Operation erforderlich macht. Shanahan deutete an, dass die 49ers intern nach einem Ersatz suchen werden. Evan Anderson oder T.Y. McGill von der Practice Squad könnten in den Kader aufrücken. Kevin Givens oder Jordan Elliott sind mögliche Optionen im aktiven Kader, um die Startposition zu übernehmen.