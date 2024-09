Skandal in Washington: Commanders reagieren mit Suspendierung

Die Washington Commanders suspendieren Vizepräsident Rael Enteen nach abfälligen Kommentaren über NFL-Spieler und Funktionäre in einem verdeckt aufgenommenen Video.

Die Washington Commanders haben ihren Vizepräsidenten für Inhalte, Rael Enteen, suspendiert, nachdem er in einem Video der O‘Keefe Media Group abfällige Kommentare über Spieler und prominente Persönlichkeiten der NFL gemacht hatte. Enteen, der seit vier Jahren bei der Organisation tätig ist, wurde von einem verdeckten Reporter auf der Dating-App Hinge kontaktiert und traf sich zweimal mit der Person in lokalen Restaurants.

„Die in dem Video verwendete Sprache widerspricht unseren Werten bei den Commanders“, sagte ein Sprecher des Teams in einer Erklärung. „Wir haben den Mitarbeiter suspendiert und werden bis zum Abschluss der Untersuchung keine weiteren Kommentare abgeben.“

Kontroverse Aussagen über Spieler und Funktionäre

In dem Video äußerte Enteen, dass „über 50 % unseres Kaders weiße Religiöse sind und Gott sagt, ‚F--- die Schwulen.‘ Ihre Interpretation. Ich kaufe das nicht. Ein weiterer großer Teil sind einkommensschwache Afroamerikaner, die aus einer Gemeinschaft kommen, die von Natur aus sehr homophob ist.“

Enteen beschrieb einige Spieler auch als „dumm wie Stroh“ und behauptete, dass diejenigen, die intelligent sind, nach mehreren Kopfverletzungen nicht so bleiben. Zudem seien Spieler, die „ein paar Mal den Kopf eingehauen bekommen“, anfälliger für Verschwörungstheorien.

Kritik an Jerry Jones und Roger Goodell

Enteen, der zuvor zwei Jahre bei den New York Jets tätig war, bezeichnete die sozialen Gerechtigkeitsinitiativen der Liga als „performativ“. „Es wird nicht aus dem Herzen heraus gemacht“, sagte er. „Es wird gemacht, weil George Floyd das Spiel verändert hat ... Es geht darum, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Die NFL kümmert sich wie jedes Unternehmen in erster Linie um das Endergebnis.“