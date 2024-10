Geheimrezept: Cayenne-Elixier als Jungbrunnen für den NFL-Star!

SPORT1-AI 30.10.2024 • 09:03 Uhr Aaron Rodgers, Quarterback der NY Jets, nutzt ein Cayennepfeffer-Wasser-Elixier zur Schmerzlinderung und hofft auf bessere Leistungen in der zweiten Saisonhälfte.

Der Quarterback der New York Jets, Aaron Rodgers, glaubt, eine „kleine Quelle der Jugend“ entdeckt zu haben, die ihm hilft, seine körperlichen Beschwerden zu lindern. Und das ist nichts, worüber man „niesen“ sollte. Oder vielleicht doch. Rodgers erklärte, dass er auf Anraten seines Teamkollegen Thomas Morstead eine Mischung aus Cayennepfeffer und Wasser trinkt.

Rodgers, der die gesamte NFL-Saison über mit Verletzungen an Oberschenkel, Knie und Knöchel zu kämpfen hat, begann mit dem Getränk vor dem Spiel der Jets in Woche 8 und setzt die Kur auch diese Woche fort, um sich auf das Donnerstagnacht-Spiel gegen die Houston Texans im MetLife Stadium vorzubereiten. In einer Woche mit kurzer Vorbereitungszeit kämpfen die meisten Spieler mit schmerzenden Körpern, doch der 40-jährige Rodgers sagt, er fühle sich großartig.

Ein neues Elixier im Reha-Programm

Obwohl Rodgers nicht sicher ist, ob sein neues Elixier allein für seine Genesung verantwortlich ist, hat er es in sein Reha-Programm integriert. Cayennepfeffer und Wasser können laut verschiedenen medizinischen Fachzeitschriften mehrere gesundheitliche Vorteile bieten, darunter Schmerzlinderung. "Ich kümmere mich ununterbrochen um mich selbst", sagte Rodgers und fügte hinzu, dass er sowohl in der Einrichtung als auch zu Hause Behandlungen erhält.

Seine Beweglichkeit und sein Alter wurden von Patriots Defensive Tackle Davon Godchaux in Frage gestellt, der nach dem 25:22-Sieg von New England am Sonntag sagte: "Hall of Fame Quarterback. Schade, ihn so gehen zu sehen... Er sieht definitiv nicht mehr so aus wie früher. ... Verdammt, ich könnte ihn einholen. Er sieht überhaupt nicht mobil aus." Rodgers war sich dieser Kommentare nicht bewusst. "Er hat wahrscheinlich recht", sagte Rodgers. "Ja, ich hatte Schmerzen, aber heute fühle ich mich besser."

Jets mit fünf Pleiten in Folge

Die Jets (2:6), die fünf Spiele in Folge verloren haben, benötigen einen verbesserten Rodgers, um die zweite Saisonhälfte zu retten. In einer Ansprache nach dem Spiel am Sonntag vermittelte er dem Team ein Gefühl der Dringlichkeit mit einem "kühlen Kopf", sagte Safety Isaiah Oliver und fügte hinzu: "Er konnte trotzdem ausdrücken, dass sich die Dinge verbessern und ändern müssen und dass wir es gemeinsam tun müssen. Es ist keine Zeit, mit dem Finger auf andere zu zeigen."

Der viermalige MVP gab zu, dass er nicht auf dem Niveau spielt, das er von sich erwartet, klang jedoch optimistisch in Bezug auf das Donnerstagnacht-Spiel. Er sagte, Godchaux habe wahrscheinlich den falschen Eindruck von ihm bekommen, weil er nicht oft aus der Pocket fliehen musste, was den Anschein erweckte, als sei seine Beweglichkeit eingeschränkt. „Das war wahrscheinlich ein Teil davon, aber ich erwarte, dass ich diese Woche viel mehr tun kann“, sagte Rodgers.

Ein durchwachsenes Jahr für Rodgers

Interimstrainer Jeff Ulbrich räumte ein, dass Rodgers in dieser Saison nicht bei 100% war, fügte jedoch hinzu, dass die Nachuntersuchung am Montag "eine seiner besseren Bewertungen" war. Auf die Frage, ob er in Betracht ziehen würde, den zukünftigen Hall of Famer eine Woche oder zwei auszuruhen, sagte Ulbrich: "Nicht zu diesem Zeitpunkt."

Diese Saison war bisher nicht typisch für Rodgers. Er rangiert auf Platz 23 im Total QBR (50,4), weit unter seinem Karriere-Durchschnitt (67,2). Mit sieben Interceptions ist er auf dem Weg zu einem Karrierehoch. "Ja, nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte", sagte er über seine Saison. "Ich muss besser spielen. Ich muss einfach effizienter sein und den Ball nicht zu oft verlieren. Interceptions können manchmal irreführend sein, aber ich hatte definitiv meinen Anteil an schlechten Würfen."

Rodgers behauptete, seine operierte Achillessehne sei überhaupt kein Faktor, aber er habe aufgrund seiner anderen Beinverletzungen einige Trainingszeiten verpasst. Beweglichkeit war früher eine seiner "Superkräfte", so Ulbrich, der sagte, dass sie diese Woche den Schwerpunkt darauf gelegt haben, "wirklich im Rhythmus zu sein, auf deine Füße zu hören, deinen Augen zu vertrauen und loszulegen. Die richtigen Dinge werden betont – das werden sie – und ich freue mich darauf, in dieser Hinsicht Wachstum zu sehen."