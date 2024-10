Karma schlägt brutal zu: Hail-Mary-Wahnsinn in der NFL!

Einfach war an dem letzten Spielzug bei abgelaufener Uhr aber rein gar nichts. Daniels rannte erst zur einen, dann zu anderen Seite - die Augen immer in Richtung Endzone gerichtete. Ganze 12,79 Sekunden lang hielt er den Ball fest und legte dabei 40,7 Yards zurück. Dann ließ er das Spielgerät durch die Luft segeln.

Daniels realisiert Touchdown-Wunder erst verspätet

In der Endzone landete es schließlich nach einem fehlgeschlagenen Fang-Versuch von Bears-Verteidiger Tyrique Stevenson bei Noah Brown. 52 Yards, Touchdown, Sieg. Was ihm beim finalen Snap durch den Kopf gegangen sei, wurde Daniels später gefragt: „Zeit gewinnen und den Ball nicht rauswerfen“, sagte er lässig.

Während des finalen Snaps blickte Stevenson in Richtung der Fans, gestikulierte und winkte fröhlich in die Menge. Mit dem Rücken zu Daniels, der nach einem Passempfänger suchte. In den Sozialen Medien sorgte die Szene für einen Aufruhr, Stevenson entschuldigte sich in einem Post bei seiner Mannschaft.