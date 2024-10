NFL absurd! Gleich zwei Touchdowns aberkannt

Kurioses Spiel für George Pickens und die Pittsburgh Steelers. Zweimal schafft es der Receiver gegen die Giants in die Endzone - beide Touchdowns zählen aber nicht. Am Ende führt Russell Wilson die Steelers trotzdem zum Sieg.

Kurioses Spiel für George Pickens und die Pittsburgh Steelers. Zweimal schafft es der Receiver gegen die Giants in die Endzone - beide Touchdowns zählen aber nicht. Am Ende führt Russell Wilson die Steelers trotzdem zum Sieg.

Kurioser Sieg für die Pittsburgh Steelers im Monday Night Game der NFL . Angeführt von einem starken Quarterback Russell Wilson gewann das Team 26:18 gegen die New York Giants - obwohl ihm gleich zwei Touchdowns aberkannt wurden.

Leidtragender in beiden Fällen war Wide Receiver George Pickens, der am Ende bei vier gefangenen Bällen für 74 Yards Raumgewinn stand.

Pickens mindestens einmal unglücklich

Dabei hätte er eigentlich schon im 1. Viertel seinen zweiten Touchdown dieser Saison feiern können: Nach einem kurzen Pass von Wilson mit noch 11:40 Minuten auf der Uhr lief Pickens in die Endzone - wegen einer Strafe gegen Pittsburghs O-Line gaben die Schiedsrichter den Touchdown aber nicht.

Bei 8:20 Minuten zu spielen im 2. Viertel fing Pickens in der Endzone den Ball von Wilson, brachte aber nicht beide Füße auf den Boden. Verteidiger brachte den Steelers-Star bei der Landung gerade noch aus dem Gleichgewicht und Pickens‘ linker Fuß schwebte dadurch nur Zentimeter über dem Rasen, bevor er außerhalb des Feldes zu Boden fiel.

Steelers feiern zwei Touchdowns von Austin

In einem von Kickern dominierten Spiel hatte Calvin Austin III entscheidenden Anteil am Sieg der Steelers. Der Receiver glänzte mit zwei Besuchen in der Endzone.