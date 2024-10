NFL: Broncos verschärfen Saints-Krise - Bo Nix überzeugt

Das nennt man dann souverän: Die Denver Broncos haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt und im Thursday Night Game der NFL mit einem 33:10 (3:0, 13:3, 10:0, 7:7) gegen die New Orleans Saints ihren vierten Saison-Sieg unter Dach und Fach gebracht. Die immer besser in Tritt kommende Franchise überzeugte dabei mit einer guten Defensive, leistete sich keinen einzigen Turnover und feierte zudem einen fehlerfreien Auftritt von Rookie-Quarterback Bo Nix. 200 Yards im Laufspiel waren obendrein die beste Bilanz nach sieben Spielen seit 2016.

QB-Rookie Nix mit ordentlicher Performance

Ein Auftrag, mit dem sich die Broncos-Offensive zu Beginn schwer tat wie schon in den meisten vorherigen ersten Halbzeiten, danach aber ins Rollen kam. Sein großes Potenzial deutete vor allem Regisseur Nix an, der im Laufspiel mit 61 Yards erneut überzeugte, in den ersten beiden Vierteln 13 von 21 Pässen für 134 Yards erfolgreich an den Mann brachte.