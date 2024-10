NFL: Colts degradieren Starting Quarterback

Am Dienstagmorgen traf sich der Trainerstab der Colts, um die aktuelle Quarterback-Situation zu bewerten. Letztendlich fiel die Wahl auf Flacco, da Richardson zuletzt Schwierigkeiten hatte. Diese Entscheidung folgt auf das Spiel gegen die Houston Texans, in dem Richardson um eine Pause bat, weil er sich "müde" fühlte.

Ein Rückschritt als Chance?

Trotz der Entscheidung, Richardson zu auf die Bank zu setzten, betonen die Colts, dass seine Zeit als Franchise-Quarterback nicht vorbei ist. Ein Team-Insider bezeichnete die Maßnahme als „Wachstumschance“ und versicherte, dass man nicht auf Richardson verzichte. „Das wird die Geschichte sein, aber das ist nicht der Fall“, so die Quelle gegenüber ESPN.

Richardson, mit 22 Jahren der jüngste Starting Quarterback der NFL, wurde vor seinem 21. Geburtstag gedraftet. Die Colts waren überzeugt, dass er spielen müsse, um sich zu entwickeln, was zur Entscheidung führte, ihn als Rookie starten zu lassen. Nun bedeutet die Entscheidung, ihn auf die Bank zu setzen, einen deutlichen Kurswechsel. "Ein Schritt zurück kann eine gute Sache sein", sagte eine Quelle aus dem Team.

Reaktionen reagiert auf die Entscheidung

Ein Vertrauter von Richardson beschrieb ihn als schwer getroffen von der Nachricht, aber auch als professionell genug, um mit der Degradierung umzugehen. Richardson wird bereit sein, wenn er wieder gebraucht wird. Im letzten Spiel gegen Houston brachte er nur 10 von 32 Pässen für 175 Yards an den Mann und verließ das Spiel im dritten Viertel.

Richardson, der als Nummer 4 im letzten Jahr gedraftet wurde, hat in dieser Saison eine Completion Rate von 44,4 %, was laut ESPN Research die fünftschlechteste in den ersten sechs Spielen seit 2000 ist. Colts-Coach Shane Steichen äußerte sich kritisch zu Richardsons Entscheidung, das Spiel zu verlassen, und betonte, dass es eine Lernchance sei.