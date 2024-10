NFL-Comeback: Kicker McManus verstärkt die Green Bay Packers

Brandon McManus war sich nicht sicher, ob er eine weitere Chance in der NFL bekommen würde. Doch nachdem die Liga ihre Untersuchung zu möglichen Verstößen gegen die Verhaltensrichtlinien abgeschlossen hatte, begann das Telefon zu klingeln. Weniger als drei Wochen später stand er auf dem Trainingsfeld der Green Bay Packers und bereitete sich auf das Spiel gegen die Houston Texans im Lambeau Field vor.

Ein turbulenter Sommer für McManus

McManus hatte in der Offseason bei den Washington Commanders unterschrieben, wurde jedoch entlassen, nachdem zwei Flugbegleiterinnen, die mit seinem ehemaligen Team, den Jacksonville Jaguars, nach London geflogen waren, eine Klage wegen sexueller Belästigung eingereicht hatten. Am 30. September verkündete die NFL, dass McManus keine disziplinarischen Maßnahmen drohen. „Es waren schwierige Monate“, sagte McManus am Mittwoch. „Ich bin froh, dass das jetzt hinter mir liegt. Ich habe hart für eine neue Chance gearbeitet und bin den Green Bay Packers sehr dankbar, dass sie mir diese Möglichkeit geben.“