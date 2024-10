NFL: Historischer Murray überragt bei Cardinals-Sieg

SPORT1-AI 22.10.2024 • 08:17 Uhr Kyler Murray führt die Arizona Cardinals mit einem spektakulären 44-Yard-Touchdown-Lauf und einem entscheidenden Drive zum Sieg über die Los Angeles Chargers.

Was für eine Leistung von Kyler Murray in der NFL. Beim 17:15-Sieg der Cardinals gegen die Los Angeles Chargers überzeugte Murray gerade mit einigen starken Läufen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Quarterback der Arizona Cardinals beeindruckte am Montagabend mit einem spektakulären 44-Yard-Touchdown-Lauf im vierten Viertel. Dieser erinnerte an seinen 50-Yard-Touchdown-Lauf gegen San Francisco vor zwei Wochen. Mit diesem Lauf brachte Murray die Cardinals früh im vierten Viertel mit 14:9 in Führung. Diese Führung wurde jedoch durch ein Field Goal von Chargers-Kicker Cameron Dicker auf 15:14 gedreht.

Doch Murray bewies seine Klasse, indem er die Offense der Cardinals in einem spielentscheidenden Drive anführte. Er kontrollierte die Uhr und brachte sein Team in eine gute Position, um den 17:15-Sieg durch ein 32-Yard-Field-Goal von Kicker Chad Ryland zu sichern. Dieser Sieg katapultierte Arizona auf den zweiten Platz in der NFC West. Nächste Woche geht es dann gegen die Miami Dolphins.

NFL: Historische Leistung von Murray

Murrays beeindruckender Lauf brachte die Cardinals zurück ins Spiel. Laut ESPN ist er erst der vierte Quarterback der NFL, der mehrere Touchdown-Läufe von 40 oder mehr Yards erzielt hat. Er reiht sich damit in eine exklusive Liste ein, zu der auch Justin Fields, Michael Vick und Steve McNair gehören.

{ "placeholderType": "MREC" }

Obwohl die Cardinals-Defense Justin Herbert 349 Yards zugestand, verhinderten sie, dass er einen Touchdown warf. Zwei entscheidende Stops bei Third Down, einer von Rookie-Cornerback Max Melton und ein weiterer von Garrett Williams, hielten die Chargers bei vier Field Goals. Der Pass Rush der Cardinals setzte Herbert siebenmal unter Druck und erzielte drei Sacks.

Chargers gelingt kein Touchdown

Justin Herbert zeigte mit 349 Yards eine starke Leistung, aber die Chargers-Offense konnte nicht in die Endzone gelangen und erzielte nur fünf Field Goals. Die einst dominierende Lauf-Offense der Chargers schwächelte, und das Team hat seit Woche 1 keinen Touchdown mehr im vierten Viertel erzielt.

Trotz der Niederlage stellte Herbert einen neuen Rekord auf: Er ist der schnellste Spieler in der NFL-Geschichte, der 1.700 Completions erreichte. Nur Patrick Mahomes schaffte dies in weniger als 70 Spielen. Herberts 1.700. Completion ging an Will Dissly im zweiten Viertel.