NFL: Legendärer Reporter tot

Ein unersetzlicher Verlust für die Browns

„Dies ist ein unglaublich schwerer Tag für uns und die gesamte Cleveland Browns Organisation“, erklärten die Browns-Besitzer Dee und Jimmy Haslam. „Sein Einfluss als die Stimme der Browns über 25 Jahre ist unermesslich. Er berührte die Leben unserer Fans jeden Sonntag mit seiner Liebe zu den Browns und seiner Brillanz in seinem Handwerk. Er wird sehr vermisst werden, aber er hat ein Vermächtnis hinterlassen, das für immer weiterleben wird. Das Einzige, was seine Liebe zu dieser Stadt und diesem Team übertraf, war die Liebe zu seiner Familie. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Frau Cheryl, seiner Tochter Meghan und allen, die das Glück hatten, Jimmy Familie oder Freund zu nennen.“

Ein Leben für den Sport

Der gebürtige Bostoner, bekannt als „Jimmy“, gewann die Herzen der Cleveland-Fans mit seiner Leidenschaft, seinem Sinn für Humor und seiner Professionalität. Er legte großen Wert auf Details und verbrachte unzählige Stunden mit der Vorbereitung auf die Spielübertragungen. Kürzlich wurde Donovan in den Legends Club der Browns und die Greater Cleveland Sports Hall of Fame aufgenommen, konnte jedoch aufgrund seiner Krankheit nicht an den Veranstaltungen teilnehmen.

Ein bewegender Abschied

Als er im August gezwungen war, sich zurückzuziehen, schrieb Donovan einen Brief an die Browns-Fans, in dem er seine Dankbarkeit für ihre Unterstützung ausdrückte. „Ich habe 25 Jahre lang Browns-Spiele kommentiert. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht innehalte und stolz darauf bin, die Stimme der Browns zu sein“, schrieb er. „Cheryl, Meghan und ich danken euch für all die Liebe, Unterstützung und Gebete während meiner schweren Zeiten. Es ist, als hätten wir eine riesige Familie um uns herum. Und das macht die Cleveland Browns so besonders. Ihr tut es.“