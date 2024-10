NFL MVP-Rennen 2024: Die Top-Kandidaten im Überblick

Die NFL -Saison 2024 ist sechs Wochen alt und das Rennen um den Titel des wertvollsten Spielers (MVP) nimmt langsam Gestalt an. Um die führenden Kandidaten vor Woche 7 zu ermitteln, haben wir 15 Experten befragt. Unser Panel, bestehend aus Mike Tannenbaum, Matt Miller, Jordan Reid, Lindsey Thiry, Seth Walder, Dan Graziano, Field Yates, Jeremy Fowler, Matt Bowen, Jason Reid, Dan Orlovsky, Ben Solak, Kalyn Kahler, Aaron Schatz und mir, hat eine Liste der Top-MVP-Kandidaten erstellt. Diese Liste bildet die Grundlage für unsere Konsens-Top-5-Kandidaten.

Die Top Fünf der MVP-Anwärter

Wie gewohnt dominieren Quarterbacks die Liste, doch die Kandidaten werden immer jünger, was für zusätzliche Spannung sorgt. Kann ein Rookie zum ersten Mal seit über sechs Jahrzehnten die Auszeichnung gewinnen? Wird der Sieger der letzten Saison seinen Titel verteidigen? Und wessen Aktien steigen oder fallen ein Drittel der Saison?

Lamar Jackson: Ein starker Start

Lamar Jackson hat keine Zeit verschwendet, um seine Ambitionen für einen dritten MVP-Titel zu unterstreichen. Nach einem 0:2-Start der Ravens hat er vier Siege in Folge eingefahren und beeindruckt mit einer Completion-Rate von 70,3%. In den letzten beiden Spielen gegen die Bengals und Commanders erzielte er insgesamt 766 Yards im Pass- und Laufspiel.

Patrick Mahomes: Der unersetzliche Spielmacher

Jayden Daniels: Der Rookie-Sensation

Daniels sorgt für Aufsehen in Washington und führt die NFL mit einer Completion-Rate von 75,3% an. Sein aggressives Spiel und die Führung der Commanders in der NFC East machen ihn zu einem ernstzunehmenden Kandidaten.