NFL: Nächster Chiefs-Trade sorgt für Aufsehen!

Vor der Trade Deadline in der NFL verstärken sich die Kansas City Chiefs erneut! Von den Patriots stößt ein einstiger Zweitrundenpick zum Team von Superstar-Quarterback Patrick Mahomes.

Die Kansas City Chiefs haben sich die Dienste von Pass Rusher Joshua Uche gesichert. Der Trade mit den New England Patriots wurde am Montag von Chiefs-Coach Andy Reid bestätigt. Uche, der beim 25:22-Sieg gegen die New York Jets bereits nicht im Kader der Patriots war, soll auf dem Zettel mehrerer Teams gestanden haben.