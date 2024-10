NFL-Rekordnacht: Trainer entschuldigt sich!

Nach dem beeindruckenden Sieg der Detroit Lions über die Seattle Seahawks in der NFL am Montagabend gestand Lions-Coach Dan Campbell, dass er sich „schrecklich“ fühlte, weil er Quarterback Jared Goff keinen Spielball für seine rekordverdächtige Leistung überreichte.

Nachträgliche Ehrung für NFL-Rekord

Am Dienstag bemühte sich Campbell, diesen Fauxpas zu korrigieren. „Ja, wir haben einen gefunden“, sagte Campbell. „Normalerweise gebe ich direkt nach dem Spiel einen Spielball aus, und dann haben wir normalerweise noch ein oder zwei weitere, die wir am Tag nach dem Spiel verteilen, wenn wir gewinnen. Also war es einfach, ihm diesen zu geben. Großartige Arbeit. Und [Offensive Coordinator] Ben [Johnson] hat seinen auch bekommen.“