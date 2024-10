NFL-Sensation: Davante Adams vor Trade

Die Las Vegas Raiders haben laut ESPN -Insider Adam Schefter anderen NFL -Teams mitgeteilt, dass sie bereit wären, den dreimaligen All-Pro-Receiver Davante Adams zu traden. Im Gegenzug erwarten sie ein Paket, das mindestens einen Zweitrunden-Pick und zusätzliche Kompensation umfasst. Diese Nachricht sorgt für Aufsehen in der NFL -Welt.

Adams, der im März 2022 in einem Blockbuster-Trade von den Green Bay Packers zu den Raiders wechselte, verpasste kürzlich sein erstes Spiel für die Raiders aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Social Media und Gerüchte

In der "Up & Adams Show" mit Kay Adams wurde Davante auf einen Instagram-Like von Raiders-Coach Antonio Pierce angesprochen, der einen Artikel über Adams' mögliche letzte Partie für Las Vegas unterstützte. Adams kommentierte: „Ich habe nichts von ihm gehört. Social Media ist ein Biest, und viele Leute fragen sich, was los ist.“