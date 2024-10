NFL: Sieg gegen Vikings! Stafford-Show & Referee-Fehler lassen Rams jubeln

Die Los Angeles Rams haben sich im Thursday Night Game der NFL dank eines 30:20 (7:14, 7:0, 7:3, 9:3)-Siegs gegen die Minnesota Vikings im Kampf um die Playoffs eindrucksvoll zurückgemeldet. Dabei glänzte Star-Quarterback Matthew Stafford mit vier Touchdown-Pässen. Allerdings profitierte die Franchise aus LA auch von einem Fehler der Referees, die ein Foul an Vikings-Quarterback Sam Darnold zwei Minuten vor Schluss übersahen.

Stafford, der als Abnehmer vor allem Demarcus Robinson immer wieder fand, der zwei Touchdowns fing, zeigte eine seiner besten Saison-Leistungen, komplettierte 24 von 33 Pässen für 270 Yards bei einer Interception. Der 36-Jährige bekam auch durch die Rückkehr der Wide Receiver Cooper Kupp und Puka Nacua deutlich mehr Optionen als zuletzt, seine Pässe an gleich neun verschiedene Spieler zu adressieren und so die Vikings und deren bisher beste Liga-Defense auszuhebeln.

NFL: Rams besiegen Vikings

Doppelt bitter für Minnesota neben der Pleite: Left Tackle Christian Darrisaw musste nach einer Knieverletzung im zweiten Viertel das Spielfeld verlassen - Diagnose unklar. Ein Ausfall könnte eine große Lücke in der Offensive Line des Teams reißen.

Die Niederlage wirft denn auch Fragen auf über die wahre Stärke des Teams von Head Coach Kevin O‘Connel. Nach einem dominanten Saisonstart mit der besten Punktedifferenz der Liga verloren sie in der NFC North nun zwei Partien binnen fünf Tagen und stehen im kommenden Duell mit den Indianapolis Colts gehörig unter Druck.

In der Vorwoche hatte es gegen den Divisions-Rivalen Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown die erste Niederlage gesetzt.

Los Angeles im Aufwind

Die Rams wiederum weisen in der NFC West eine Bilanz von 3:4 auf, sind punktgleich mit den San Francisco 49ers und den Arizona Cardinals. Das Team liegt nur ein Spiel hinter den führenden Seattle Seahawks, gegen die sie in Woche 9 antreten werden. Zuvor trifft Seattle am Sonntag auf die starken Buffalo Bills.