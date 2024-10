NFL-Trainer faltet Jungstar heftig zusammen!

SPORT1-AI 07.10.2024 • 09:16 Uhr Sean Payton zeigt seine leidenschaftliche Seite in einem hitzigen Austausch mit Broncos-Rookie Bo Nix während des Sieges gegen die Raiders.

Wer schon einmal mit ihm gespielt, an seiner Seite gecoacht oder ihn länger gekannt hat, weiß, dass der Trainer der Denver Broncos, Sean Payton, eine leidenschaftliche „Gameday Sean“-Persönlichkeit hat. Wenn der Broncos-Rookie-Quarterback Bo Nix diese Seite von Payton vor dem Spiel am Sonntag noch nicht kannte, dann tat er es spätestens 1:39 Minute vor Ende des dritten Viertels beim 34:18-Sieg gegen die Las Vegas Raiders im Empower Field at Mile High.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die beiden hatten einen hitzigen Austausch, nachdem ein potenzieller Touchdown-Pass von Nix auf den Rookie Troy Franklin bei einem dritten Versuch unvollständig blieb. Die Diskussion setzte sich auf der Bank fort und schließlich mischte sich auch Franklin ein, während Receiver Courtland Sutton versuchte, die Gemüter zu beruhigen.

„Das gehört dazu“, sagte Payton. „Es steckt noch ein bisschen Ferris Bueller in diesem Spieler, den wir loswerden müssen, wenn ich über Bo spreche, und ich liebe ihn über alles. Manchmal ist das meine Liebessprache.“

Kultfilm und der Football?

"Ferris macht blau", die 1986 von John Hughes inszenierte Komödie, zeigt Matthew Broderick als Hauptfigur – einen frechen und rebellischen Highschool-Schüler aus den Vororten Chicagos, der die Schule schwänzt, um ein letztes Abenteuer vor dem Abschluss zu erleben. Auf die Frage, warum Nix ihn an die Hauptfigur des Films erinnere, fügte Payton hinzu: "Ferris war irgendwie eigenwillig, machte ab und zu sein eigenes Ding", sagte Payton. "Hast du den Film gesehen? Er hat immer noch ein bisschen Ferris Bueller in sich ... manchmal schickst du etwas rein und ich will nicht, dass es umgedreht wird, und dann wird es umgedreht, und das ist alles gut. Er arbeitet hart und ich bin eben so. Es ist, wie es ist."

{ "placeholderType": "MREC" }

Nix selbst sagte mit einem Lächeln: "Er drehte sich um, schaute mich an und sagte 'Ich liebe dich' und ich drehte mich um und sagte 'Ich liebe dich' zurück."

Ein NFL-Spiel voller Emotionen

Es war der sichtbarste Austausch an der Seitenlinie, den Payton mit einem Broncos-Quarterback hatte, seit er Russell Wilson während der Niederlage des Teams in Detroit im letzten Dezember zur Rede stellte. Mit 1:46 Minuten im dritten Viertel hatten die Broncos einen dritten und drei an der 45-Yard-Linie der Raiders. Nix entkam dem Druck der Raiders und sah Franklin die rechte Seitenlinie entlang sprinten, ohne einen Verteidiger in der Nähe. Nix sagte, sein Pass sei leicht überworfen gewesen, da der hechtende Franklin ihn nicht fangen konnte.

Nix und Payton tauschten Worte aus, als Nix zur Seitenlinie lief, und dann, wenige Momente später, auf der Broncos-Bank, feuerten Nix, Franklin und Payton verbal aus allen Rohren und gestikulierten wild. Sutton schien zu versuchen, alle Beteiligten zu trennen und ging später zu Nix, um ihm die Hand zu schütteln, bevor die Broncos ihren nächsten Angriff starteten.

Ein versöhnlicher Abschluss

Nix warf später seinen zweiten Touchdown-Pass des Spiels und lief im vierten Viertel selbst für einen Touchdown. Der Rookie hatte in den ersten vier Spielen der Saison nur einen Touchdown-Pass erzielt. „Ich habe den Film gesehen, ich finde das lustig ... wir sind einfach da draußen mit großem Wettbewerbsgeist und Feuer und wir können diese Gespräche führen und dann weitermachen und ein paar weitere Touchdowns erzielen und es stört uns nicht“, sagte Nix. „Ich finde den Film lustig ... ich habe ihn nur ein paar Mal gesehen, weil er etwas alt ist.“

{ "placeholderType": "MREC" }