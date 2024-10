Sorgen um NFL-Quarterback: "Nicht gut"

In einem spannenden Spiel gegen die Kansas City Chiefs mussten die New Orleans Saints eine bittere Niederlage hinnehmen. Doch nicht nur das Ergebnis von 26:13 bereitete den Fans Sorgen, sondern vor allem die Verletzung von Quarterback Derek Carr.

NFL-Star: Zustand „nicht gut“

Dabei griff er sich an die Hüfte, bevor er von den medizinischen Betreuern in das Verletzungszelt und schließlich in die Umkleidekabine begleitet wurde. „Nicht gut“, kommentierte Carr seinen Zustand nach dem Spiel.

Untersuchungen und Ungewissheit

Blick auf das nächste Spiel

Die Ungewissheit über Carrs Einsatz am kommenden Sonntag gegen die Tampa Bay Buccaneers bleibt bestehen. „Ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass ich am Sonntag dabei bin“, versicherte Carr. Diese Verletzung ist bereits die vierte, die Carr in seinen zwei Saisons in New Orleans zum vorzeitigen Verlassen eines Spiels zwingt. Vergangene Saison zog er sich eine Schultereckgelenksverletzung gegen die Green Bay Packers zu und musste zweimal wegen einer Gehirnerschütterung das Spielfeld verlassen.